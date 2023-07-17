«Навсегда испортил репутацию»: фанаты ЦСКА запустили петицию, касающуюся Марио Фернандеса

Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Марио Фернандесом со стадиона «ВЭБ Арена».
«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА.
Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org.
На момент публикации новости петицию подписали 1589 человек.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».
В ЦСКА ответили, будут ли убирать граффити Фернандеса с домашнего стадиона
Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?
Источник: Change.org