«Навсегда испортил репутацию»: фанаты ЦСКА запустили петицию, касающуюся Марио Фернандеса

Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Марио Фернандесом со стадиона «ВЭБ Арена».

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА.

Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org.

На момент публикации новости петицию подписали 1589 человек.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».

В ЦСКА ответили, будут ли убирать граффити Фернандеса с домашнего стадиона

Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?