Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Навсегда испортил репутацию»: фанаты ЦСКА запустили петицию, касающуюся Марио Фернандеса

    «Навсегда испортил репутацию»: фанаты ЦСКА запустили петицию, касающуюся Марио Фернандеса

    Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Марио Фернандесом со стадиона «ВЭБ Арена».

    «17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА.

    Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org.

    На момент публикации новости петицию подписали 1589 человек.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».

    В ЦСКА ответили, будут ли убирать граффити Фернандеса с домашнего стадиона

    Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?

    Новости по теме
    «Со стороны «Зенита» все было корректно, цап-царап – это не для Семака»: Орлов – о Фернандесе
    Мостовой: «Заявления Фернандеса смотрятся дешево – ему как будто стерли память» 4
    Фернандес раскрыл обстоятельства своего ухода из ЦСКА в 2022 году 6
    Источник: Change.org

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2023 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1614

      Таврида 31 минуту назад

      Зачем убирать? 30 сребреников подрисовать, Марио на матч с ЦСКА приезжает, а тут - ХОБА!)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 