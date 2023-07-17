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  • «Навсегда испортил репутацию»: фанаты ЦСКА запустили петицию, касающуюся Марио Фернандеса

«Навсегда испортил репутацию»: фанаты ЦСКА запустили петицию, касающуюся Марио Фернандеса

17 июля 2023, 22:44
5

Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Марио Фернандесом со стадиона «ВЭБ Арена».

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА.

Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org.

На момент публикации новости петицию подписали 1589 человек.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
  • С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».

В ЦСКА ответили, будут ли убирать граффити Фернандеса с домашнего стадиона

Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?

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Источник: Change.org
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (5)
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Таврида
1689626388
Зачем убирать? 30 сребреников подрисовать, Марио на матч с ЦСКА приезжает, а тут - ХОБА!)))
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neveldomha
1689630603
Ну вот перегибаете, чесное слово. Бонуччи тоже когда то ушел из Ювы в стан Милана - непримеримых врагов. И тоже из за бабла. Побыл годик и вернулся. Были разговоры, свистели на трибунах, но из истории клуба ни одному, даже самому больному на голову торинцу не пришла мысль вычеркнуть его из истории Ювы. Дети уходят из семьи да так, что иногда забывают о своих родителях. И все равно те и другие любят друг друга.
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Artemka444
1689651989
Идиоты!!!
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k611
1689655063
Да фиг с ним. Игрок уже не молодой, будет лавку в Зените полировать. Много шума из ничего.
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Garrincha58
1689657953
давайте прид....ки травите человека он что вашу мать Родину предал да вы сами за бабки кого хошь предадите
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