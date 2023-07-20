Мостовой высказался об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Венгерская команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.

«Ференцварош» дома был разгромлен «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

«Удивила отставка Черчесова. Но Станислав сам понимает, что это кошмар немного – вылететь от команды, у которой население 10 тысяч. Вроде всe же хорошо складывалось...

Наверное, не из-за одного поражения его уволили, а может, такое резкое решение руководства клуба. Так расстроились, что решили Черчесова убрать.

Это говорит о том, что в футболе уже всe давно придумано. Когда кто-то начинает кричать, что это гениальный, что-то придумал. Что придумывать? Приехала команда с десятитысячным населением и обыгрывает вас.

Конечно, возможно, что Черчесова увидим в РПЛ. Что у нас невозможно? У нас последний год отличился этими переходами – некоторые люди по два-три раза ходили в разные команды. И ни разу никто не извинился ни перед кем», – сказал Мостовой.