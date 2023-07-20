Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой высказался об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»

    Мостовой высказался об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»

    Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

    • Венгерская команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
    • «Ференцварош» дома был разгромлен «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

    «Удивила отставка Черчесова. Но Станислав сам понимает, что это кошмар немного – вылететь от команды, у которой население 10 тысяч. Вроде всe же хорошо складывалось...

    Наверное, не из-за одного поражения его уволили, а может, такое резкое решение руководства клуба. Так расстроились, что решили Черчесова убрать.

    Это говорит о том, что в футболе уже всe давно придумано. Когда кто-то начинает кричать, что это гениальный, что-то придумал. Что придумывать? Приехала команда с десятитысячным населением и обыгрывает вас.

    Конечно, возможно, что Черчесова увидим в РПЛ. Что у нас невозможно? У нас последний год отличился этими переходами – некоторые люди по два-три раза ходили в разные команды. И ни разу никто не извинился ни перед кем», – сказал Мостовой.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

    Новости по теме
    Мостовой рассказал, к чему приведет уход Малкома и Вендела из «Зенита» 2
    Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша» 17
    Мостовой: «Заявления Фернандеса смотрятся дешево – ему как будто стерли память» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 