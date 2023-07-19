«Ференцварош» попрощался с Черчесовым

«Ференцварош» официально объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова.
Причиной стал вылет «Ференцвароша» из первого раунда отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
«Мы попрощались с Черчесовым из-за поражения от «Клаксвика». Решение об отставке принято после личной беседы тренера и президента.
Благодарим Черчесова и его штаб за работу на благо клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написали венгры.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.
Источник: официальный сайт «Ференцвароша»