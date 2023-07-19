«Ференцварош» попрощался с Черчесовым

Ррррраз И пинком на вылет.Это не сборная России, где физрук руками, зубами держался за место.)))
«Ференцварош» официально объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова.
Причиной стал вылет «Ференцвароша» из первого раунда отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
«Мы попрощались с Черчесовым из-за поражения от «Клаксвика». Решение об отставке принято после личной беседы тренера и президента.
Благодарим Черчесова и его штаб за работу на благо клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написали венгры.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.