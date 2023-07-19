Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ференцварош» попрощался с Черчесовым

    «Ференцварош» официально объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова.

    Причиной стал вылет «Ференцвароша» из первого раунда отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

    «Мы попрощались с Черчесовым из-за поражения от «Клаксвика». Решение об отставке принято после личной беседы тренера и президента.

    Благодарим Черчесова и его штаб за работу на благо клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написали венгры.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

    Новости по теме
    ⚡️ Черчесов уволен из «Ференцвароша» 13
    Рабинер сравнил Черчесова с Фергюсоном после сенсационного вылета из Лиги чемпионов
    Черчесов ответил на вопрос об отставке после сенсационного вылета из Лиги чемпионов 2
    Источник: официальный сайт «Ференцвароша»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2023 23:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      бушель кукурузы 2 часа назад

      Ррррраз И пинком на вылет.Это не сборная России, где физрук руками, зубами держался за место.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      diamondfan 2 часа назад

      Правильно! Яйцеголового нах..............!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      koli4ka 2 часа назад

      вот это ПРАВИЛЬНОЕ решение,мужской поступок...президента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Пингвины Антарктиды 2 часа назад

      Может, пригласят в Медиалигу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 