⚡️ Черчесов уволен из «Ференцвароша»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов уволен.
Об этом на своей странице в фейсбуке (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) написал президент клуба Габор Кубатов.
Причиной стал вылет «Ференцвароша» из первого раунда отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.
Источник: Sportal.hu