⚡️ Черчесов уволен из «Ференцвароша»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов уволен.

Об этом на своей странице в фейсбуке (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) написал президент клуба Габор Кубатов.

Причиной стал вылет «Ференцвароша» из первого раунда отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».