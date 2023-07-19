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⚡️ Черчесов уволен из «Ференцвароша»

19 июля 2023, 22:35
16

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов уволен.

Об этом на своей странице в фейсбуке (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) написал президент клуба Габор Кубатов.

Причиной стал вылет «Ференцвароша» из первого раунда отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

  • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
  • Он дважды привел команду к чемпионству.
  • «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

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Источник: Sportal.hu
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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momwig_
1689796246
А что случилось? ©
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koli4ka
1689797730
классика-она и от Клаксвика для чабана классика,и ничего тут не попишешь...
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BRO_football
1689798393
Стоит один раз оступиться и пинком под зад тебя выгоняют из клуба. Жёстко, конечно, но справедливо в случае с Черчесовым
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Bozigit
1689799407
Грубо
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vmonomah17
1689828472
Мда... Прям как Аленичева в Спартаке. Один проигранный матч лч и все.
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DemSerg
1689830752
Поделом чабану.
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Январь 59
1689841590
Ничего удивительного. Это гейропа, там найдут повод что бы уволить Российского тренера. Ну не надо нашим ехать в гейропу. Нас там не ждут, мало того нас там ненавидят. Пока мы были послушными, слабыми и нищими, пока нашу страну можно было грабить без оглядки, мы были нужны, сейчас мы окрепли, огрызаемся, гейропа осталась без халявного зерна, вот вам и возмездие. В Европе нет понятия "Спорт в не политики", в Европе спорт для решения политических вопросов.
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Bozigit
1689842240
неожиданное решение
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АлексМак
1689848072
Вот и доигрался самодовольный усатый. Давно пора было.
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zigbert
1689853833
Такие поражения и заканчиваются подобной отставкой. Не повезло Стасу но ему нужен новый вызов.
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