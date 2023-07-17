Мостовой: «Заявления Фернандеса смотрятся дешево – ему как будто стерли память»

Александр Мостовой поделился мнением о высказываниях Марио Фернандеса после перехода в «Зенит».
«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе.
На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА, нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево.
Марио Фернандесу как будто стерли память, болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», – сказал Мостовой.
- В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- Сегодня он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»