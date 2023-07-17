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    • Мостовой: «Заявления Фернандеса смотрятся дешево – ему как будто стерли память»

    Мостовой: «Заявления Фернандеса смотрятся дешево – ему как будто стерли память»

    Александр Мостовой поделился мнением о высказываниях Марио Фернандеса после перехода в «Зенит».

    «Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе.

    На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА, нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево.

    Марио Фернандесу как будто стерли память, болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», – сказал Мостовой.

    • В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Сегодня он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.07.2023 21:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17720

      Garrincha58 1 час назад

      вот если бы Марио в Срамтак перешёл вряд ли МАстАвОй так рассуждал похвалил бы наверное а так в Зенит все масквачи не навидят питерских

      0
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      Рейтинг: +730

      RUSARM 2 часа назад

      Все верно,предателей ни где не любят!!!

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      Рейтинг: +44

      OtVinta > RUSARM 1 час назад

      Ооо, ты прям как Путин про предательство ((((

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      Рейтинг: +25179

      bset > OtVinta 27 минут назад

      Нож в спину

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