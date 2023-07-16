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    Наумов выделил виновных в плохой игре «Зенита» против ЦСКА

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру «Зенита» против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

    • Встреча прошла в Казани.
    • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
    • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

    – Матч за Суперкубок был очень скучный и неинтересный. Минимум моментов, голов нет, ударов нет. Я сидел скучал. Если бы не пенальти, вообще нечего было бы смотреть.

    – Все это потому что обе команды, как принято говорить, под нагрузками?

    – Может быть и нагрузки сказываются, пока не готовы к сезону. Не знаю. Но «Зенит» выглядел вообще очень слабо. Команда же полностью зависит от этих бразильцев, а у них видно, что нет вдохновения, играли явно без особого азарта. Поэтому так плохо получилось. Если так будет в сезоне, то «Зениту» будет тяжело.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5212

      neveldomha 34 минуты назад

      На кубке Пари играли намного лучше.

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      Рейтинг: +17716

      Garrincha58 1 час назад

      и кто же виновен??? бразильцы? нет виноватый только один и это гл.тренер!.....

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