Наумов выделил виновных в плохой игре «Зенита» против ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру «Зенита» против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

Встреча прошла в Казани.

ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.

У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

– Матч за Суперкубок был очень скучный и неинтересный. Минимум моментов, голов нет, ударов нет. Я сидел скучал. Если бы не пенальти, вообще нечего было бы смотреть.

– Все это потому что обе команды, как принято говорить, под нагрузками?

– Может быть и нагрузки сказываются, пока не готовы к сезону. Не знаю. Но «Зенит» выглядел вообще очень слабо. Команда же полностью зависит от этих бразильцев, а у них видно, что нет вдохновения, играли явно без особого азарта. Поэтому так плохо получилось. Если так будет в сезоне, то «Зениту» будет тяжело.