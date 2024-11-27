27.11.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-2-1-2
1
Опарин
36
Ловат
4
Ибишев
3
Шатара
40
Уциев
11
Якуев
18
Камилов
14
Талаль
11
Луна Диале
10
Ковачев
27
Кардосо
4-1-1-3-1
16
Адамов
15
Караваев
78
Чистяков
5
Родригао
4
Горшков
5
Барриос
97
Ахметов
37
Артур
21
Ерохин
77
Мостовой
32
Гонду
1
Опарин
72
Магомедов
72
Магомедов
1
Опарин
11
Якуев
13
Мацуев
13
Мацуев
11
Якуев
14
Талаль
47
Уткин
47
Уткин
14
Талаль
18
Камилов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
18
Камилов
10
Ковачев
20
Самородов
20
Самородов
10
Ковачев
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
5
Барриос
10
Глушенков
10
Глушенков
5
Барриос
37
Артур
9
Кассьерра
9
Кассьерра
37
Артур
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
31
Густаво Мантуан
ПЗ
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»