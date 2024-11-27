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  • «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 17:05
Ахмат
27.11.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
90+1' М. Самородов
15' Л. Гонду 72' Артур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Зенит
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
33
Клаудиньо
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Опарин
36
Ловат
4
Ибишев
3
Шатара
40
Уциев
11
Якуев
18
Камилов
14
Талаль
11
Луна Диале
10
Ковачев
27
Кардосо
4-1-1-3-1
16
Адамов
15
Караваев
78
Чистяков
5
Родригао
4
Горшков
5
Барриос
97
Ахметов
37
Артур
21
Ерохин
77
Мостовой
32
Гонду
1
Опарин
72
Магомедов
72
Магомедов
1
Опарин
11
Якуев
13
Мацуев
13
Мацуев
11
Якуев
14
Талаль
47
Уткин
47
Уткин
14
Талаль
18
Камилов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
18
Камилов
10
Ковачев
20
Самородов
20
Самородов
10
Ковачев
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
5
Барриос
10
Глушенков
10
Глушенков
5
Барриос
37
Артур
9
Кассьерра
9
Кассьерра
37
Артур
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
31
Густаво Мантуан
ПЗ
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит»

«Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Ахмат
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