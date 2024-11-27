Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит»