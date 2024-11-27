Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 кубка России в котором сыграют «Ахмат» и «Зенит». Игра состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Шатара, Ловат, Ибишев, Камило, Ковачев, Якуев, Талал, Луна, Кардосо.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Зенит»: Адамов, Горшков, Родригао, Чистяков, Караваев, Барриос, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Артур, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

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