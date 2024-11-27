Глушаков объяснил уникальность зенитовца Ерохина

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков охарактеризовал Александра Ерохина из «Зенита».

– Как тебе игра Ерохина?

– Что вы говорите, возраст? Надо заканчивать карьеру? Сколько ему, 35? Красавец, вопросов нет. Лишний раз подтверждает мои слова, что возраст не помеха.

Есть генетика, самоотдача, профессионализм, работа. Семак сам играл до 37 лет, он всe прекрасно понимает.

– Ты играл с Ерохиным в сборной. В чeм его сильные стороны?

– Он всегда там, где нужно. Не понимаю, когда атакующие футболисты бегают по бровкам, теряют мяч.

Деньги закопаны во вратарской. Ерохин находится в нужном месте и забивает голы.

Ерохин в «Зените» с 2017 года.

В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

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