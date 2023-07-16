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    РФС раскрыл доход от Суперкубка

    Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин подытожил матч за Суперкубок России с точки зрения коммерции.

    «На Суперкубке в Казани РФС впервые представил партнера матчевого шоу – им стала VK Музыка. Всего за пару дней репетиций удалось создать отличную шоу-программу, которая в какой-то мере даже отправила саму встречу на второй план, став хедлайнером публикаций в СМИ и новых медиа.

    И это тоже характерная черта современного спорта, которому уже тесно исключительно в рамках голов, очков, секунд. Даже самые важные матчи по содержанию порой сильно проседают в ожиданиях болельщиков и СМИ (это не про футбол на «Ак Барс Арене», который получился очень качественным, а про тенденции). Отчасти поэтому падкая на громкие инфоповоды медиа-индустрия планомерно прокладывала себе путь внутрь спортивных игр, расширяя охваты и формируя вокруг события яркую реакцию аудитории.

    Все это позволяло расширять внимание и создавать новый инвентарь внутри спортивного события. Именно такой подход привел к рекордным коммерческим доходам с Суперкубка – почти 200 миллионов рублей», – сказал Терешин.

    • Терешин уже несколько лет отвечает за организацию событий в РФС.
    • «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4 по пенальти).
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12325

      BRO_football 49 минут назад

      Кто? Кирилл Терёшин? Это тот самый, у которого руки-базуки? Серьёзно? Он теперь в РФС работает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5644

      Питерский князь 2 часа назад

      Это дохода, всем болельщикам срамтака, не хватит на пол дня фуфыричной диеты.
      :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      R_a_i_n > Питерский князь 2 часа назад

      Позор радужнуму баклану!

      4
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