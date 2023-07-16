РФС раскрыл доход от Суперкубка

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин подытожил матч за Суперкубок России с точки зрения коммерции.

«На Суперкубке в Казани РФС впервые представил партнера матчевого шоу – им стала VK Музыка. Всего за пару дней репетиций удалось создать отличную шоу-программу, которая в какой-то мере даже отправила саму встречу на второй план, став хедлайнером публикаций в СМИ и новых медиа.

И это тоже характерная черта современного спорта, которому уже тесно исключительно в рамках голов, очков, секунд. Даже самые важные матчи по содержанию порой сильно проседают в ожиданиях болельщиков и СМИ (это не про футбол на «Ак Барс Арене», который получился очень качественным, а про тенденции). Отчасти поэтому падкая на громкие инфоповоды медиа-индустрия планомерно прокладывала себе путь внутрь спортивных игр, расширяя охваты и формируя вокруг события яркую реакцию аудитории.

Все это позволяло расширять внимание и создавать новый инвентарь внутри спортивного события. Именно такой подход привел к рекордным коммерческим доходам с Суперкубка – почти 200 миллионов рублей», – сказал Терешин.