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  • Ветеран ЦСКА Чанов определил виновных в упущенном Суперкубке

Ветеран ЦСКА Чанов определил виновных в упущенном Суперкубке

16 июля 2023, 11:47
15

Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

«ЦСКА мог выиграть в Суперкубке, но нет явного забивного нападающего, вина форвардов, что не выиграли. Имели преимущество, я приятно удивлeн, ожидал худшего. У армейцев на неделю меньше отдыха было. Михаил Кержаков молодец в серии пенальти, Игорь Акинфеев тоже сделал своe дело, но игроки его не поддержали. Мне кажется, любой тренер вам скажет, что ЦСКА нужно усиление на каждую позицию, но полностью ответ мы получим после закрытия трансферного окна в сентябре. Требуется нападающий, в средней линии опорник хороший нужен, сзади игрок не помешает, там нет уверенности. Вполне возможно, что, когда кто-то уходит, у ЦСКА на прицеле есть, кого можно приобрести.

Я согласен с тем, что «армейцы» выглядели намного лучше питерцев, был готов к худшему варианту. Обе команды начали осторожно, боялись ошибаться. Команды сейчас будут набирать от игры к игре. Пока что игроки не готовы, нет тех скоростей, к которым мы привыкли», – сказал Чанов.

  • Встреча прошла в Казани.
  • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
  • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (15)
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paracetamol
1689498559
Виновные в упущенном Суперкубке в ЦСКА - тупой тренер и дыра в воротах!
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Snek
1689501175
А причём тут забивной форвард? Тот же Чалов всё делал правильно, ну просто не хватило везения. Точно так же бывало не шёл мяч и у Думбия, и у Вагнера, помню злосчастный матч с Порту, как Вагнер в своих ногах запутался перед пустыми воротами. Он типа тоже не забивной форвард? Федотов правильно сказал, что не хватило где-то более точных пасов и чуточку везения, залети мяч не в штангу, а в ворота, то Чалов тут же бы стал "пушка", "голеадор" и т.д., попал в штангу, всё, нужен забивной форвард.
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ySS
1689503359
В плане готовности к игре и плана на неё Федотов превзошёл Семака. А вот в серии пенальти подвела самоуверенность, бьющие игроки Семака были лучше.
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balam
1689517160
по Торпеде больше запомнился.
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