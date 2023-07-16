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    • Ветеран ЦСКА Чанов определил виновных в упущенном Суперкубке

    Ветеран ЦСКА Чанов определил виновных в упущенном Суперкубке

    Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

    «ЦСКА мог выиграть в Суперкубке, но нет явного забивного нападающего, вина форвардов, что не выиграли. Имели преимущество, я приятно удивлeн, ожидал худшего. У армейцев на неделю меньше отдыха было. Михаил Кержаков молодец в серии пенальти, Игорь Акинфеев тоже сделал своe дело, но игроки его не поддержали. Мне кажется, любой тренер вам скажет, что ЦСКА нужно усиление на каждую позицию, но полностью ответ мы получим после закрытия трансферного окна в сентябре. Требуется нападающий, в средней линии опорник хороший нужен, сзади игрок не помешает, там нет уверенности. Вполне возможно, что, когда кто-то уходит, у ЦСКА на прицеле есть, кого можно приобрести.

    Я согласен с тем, что «армейцы» выглядели намного лучше питерцев, был готов к худшему варианту. Обе команды начали осторожно, боялись ошибаться. Команды сейчас будут набирать от игры к игре. Пока что игроки не готовы, нет тех скоростей, к которым мы привыкли», – сказал Чанов.

    • Встреча прошла в Казани.
    • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
    • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4579

      Snek 14 минут назад

      А причём тут забивной форвард? Тот же Чалов всё делал правильно, ну просто не хватило везения.
      Точно так же бывало не шёл мяч и у Думбия, и у Вагнера, помню злосчастный матч с Порту, как Вагнер в своих ногах запутался перед пустыми воротами. Он типа тоже не забивной форвард?
      Федотов правильно сказал, что не хватило где-то более точных пасов и чуточку везения, залети мяч не в штангу, а в ворота, то Чалов тут же бы стал "пушка", "голеадор" и т.д., попал в штангу, всё, нужен забивной форвард.

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      Рейтинг: +20951

      Cleaner 53 минуты назад

      Обе команды начали осторожно, боялись ошибаться. Но минут через 10 игроки ЦСКА увидели, что Зенит НИКАКОЙ и атаковали до окончания матча. Карасев, как и в весенней игре со Спартаком, судил против ЦСКА.

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      Рейтинг: +18610

      paracetamol 58 минут назад

      Виновные в упущенном Суперкубке в ЦСКА - тупой тренер и дыра в воротах!

      2
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      Рейтинг: +20951

      Cleaner > paracetamol 52 минуты назад

      Вы глупый? Нет? Уверены в этом? Тогда Вы просто зенитовский неадекват, который печатает тут всякий бред...(((

      1
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      Рейтинг: +18610

      paracetamol > Cleaner 46 минут назад

      А в чем я не прав?

      0
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      Рейтинг: +8796

      Беспонтий > Cleaner 39 минут назад

      и сцепились резко не без понимания
      клининговая красно синяя кампания
      и с даркнета
      вылезший провизорский букет

      3
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