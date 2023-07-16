Ветеран ЦСКА Чанов определил виновных в упущенном Суперкубке

Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

«ЦСКА мог выиграть в Суперкубке, но нет явного забивного нападающего, вина форвардов, что не выиграли. Имели преимущество, я приятно удивлeн, ожидал худшего. У армейцев на неделю меньше отдыха было. Михаил Кержаков молодец в серии пенальти, Игорь Акинфеев тоже сделал своe дело, но игроки его не поддержали. Мне кажется, любой тренер вам скажет, что ЦСКА нужно усиление на каждую позицию, но полностью ответ мы получим после закрытия трансферного окна в сентябре. Требуется нападающий, в средней линии опорник хороший нужен, сзади игрок не помешает, там нет уверенности. Вполне возможно, что, когда кто-то уходит, у ЦСКА на прицеле есть, кого можно приобрести.

Я согласен с тем, что «армейцы» выглядели намного лучше питерцев, был готов к худшему варианту. Обе команды начали осторожно, боялись ошибаться. Команды сейчас будут набирать от игры к игре. Пока что игроки не готовы, нет тех скоростей, к которым мы привыкли», – сказал Чанов.