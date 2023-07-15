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    Агент пошутил насчет информации о лишнем весе Фернандеса

    Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, пошутил на тему якобы лишнего веса игрока.

    Накануне сообщалось, что «Зенит» откладывает презентацию футболиста из-за лишних килограммов.

    – Сперва Марио у вас был толстым, но потом понемногу начал проходить тесты и в итоге подписал контракт, ха-ха.

    – Так контракт подписан?

    – А «Зенит» об этом объявил официально?

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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