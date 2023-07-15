Агент пошутил насчет информации о лишнем весе Фернандеса

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, пошутил на тему якобы лишнего веса игрока.
Накануне сообщалось, что «Зенит» откладывает презентацию футболиста из-за лишних килограммов.
– Сперва Марио у вас был толстым, но потом понемногу начал проходить тесты и в итоге подписал контракт, ха-ха.
– Так контракт подписан?
– А «Зенит» об этом объявил официально?
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»