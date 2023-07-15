Агент пошутил насчет информации о лишнем весе Фернандеса

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, пошутил на тему якобы лишнего веса игрока.

Накануне сообщалось, что «Зенит» откладывает презентацию футболиста из-за лишних килограммов.

– Сперва Марио у вас был толстым, но потом понемногу начал проходить тесты и в итоге подписал контракт, ха-ха.

– Так контракт подписан?

– А «Зенит» об этом объявил официально?