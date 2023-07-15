⚡️ «Зенит» может отказаться от подписания Марио Фернандеса

Переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» может не состояться.
В петербургском клубе задумались о целесообразности подписания 32-летнего футболиста.
«Подписание контракта и презентация защитника Марио Фернандеса в «Зените» откладывается не из-за якобы лишнего веса, а в связи с возможной необходимостью прохождения более детального медицинского осмотра.
Для ознакомления с данными первоначального тестирования, которые обрабатываются в Германии, потребуется еще несколько дней.
На данный момент у «Зенита» есть сомнения в целесообразности подписания контракта», – сообщил источник.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: Bobsoccer