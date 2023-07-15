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    • ⚡️ «Зенит» может отказаться от подписания Марио Фернандеса

    ⚡️ «Зенит» может отказаться от подписания Марио Фернандеса

    Переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» может не состояться.

    В петербургском клубе задумались о целесообразности подписания 32-летнего футболиста.

    «Подписание контракта и презентация защитника Марио Фернандеса в «Зените» откладывается не из-за якобы лишнего веса, а в связи с возможной необходимостью прохождения более детального медицинского осмотра.

    Для ознакомления с данными первоначального тестирования, которые обрабатываются в Германии, потребуется еще несколько дней.

    На данный момент у «Зенита» есть сомнения в целесообразности подписания контракта», – сообщил источник.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +21723

      derrik2000 1 час назад

      А чё так???
      Неужели, как в известной нашей поговорке, поматросили и бросили???
      Такие заявления и, возможно, последующие действия со стороны руководства ФК Зенит выглядят очень некрасиво по отношению к игроку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +583

      НикКин 1 час назад

      Теперь у Марио один путь спартак )))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5210

      neveldomha 2 часа назад

      А жеребец то не ветер, а так, сквозняк.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4889

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Газпром не увидел в Жиртресте своего партнера)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      Vratarь 2 часа назад

      Детектив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4970

      Эном айс 2 часа назад

      Данунах какой-то.
      Вовремя опомнились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      Taps 2 часа назад

      Не нужен от слова совсем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2068

      Болотоход 2 часа назад

      Помойка че то мутит!
      Явно готовит какую нибудь махинацию)))!!
      Позор баклажанам.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      ЗаЖиМ 3 часа назад

      а ПИАРУ-ТО БЫЛО...ОХ))))))... ПАСМУРНЫЕ ЛЮДИ...))))

      4
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      Рейтинг: +1623

      balam > ЗаЖиМ 53 минуты назад

      гниды педикулезные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5226

      fakeid > balam 11 минут назад

      в локо точно такие. особенно ты, когда ловил панталоны смородской, когда она бросила их на трибуну.

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