«Это мерзко»: Корнеев – о трансфере Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил будущий трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

«На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договорeнность, Марио, нарушив еe, повeл себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать.

И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом. Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко», – сказал Корнеев.