Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Это мерзко»: Корнеев – о трансфере Фернандеса в «Зенит»

14 июля 2023, 19:48
5

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил будущий трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

«На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договорeнность, Марио, нарушив еe, повeл себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать.

И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом. Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко», – сказал Корнеев.

Еще по теме:
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса 7
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DemSerg
1689358464
Че все так разнылись из-за этого шлака? Правильно решил Гинер - за деньги он ЦСКА совсем не нужен. Просто проиграл бы конкуренцию тому же Гайичу.
Ответить
волчарик
1689359585
Да хватит уже,прошли времена патриотов,футбол это бизнес.Можно вспомнить когда по игрокам можно было назвать команду,но это в прошлом.Блохин и Бессонов,Черенков и Гаврилов,Гоцманов и Зыгмантович,Кипиани и Чивадзе,Оганесян,Пьяных,Нарбековас,Джавадов,о своих умолчу можете напомнить.
Ответить
Ziklop
1689359697
чувак бред несёт! контракт с ЦСКА расторгнут! о чём идиот вещает?
Ответить
Persona_non_Grata
1689364211
Какие договоренности ??? - это Зенит "мое слово - сам дал, сам обратно взял" !!! Питер !!!
Ответить
vmonomah17
1689373513
А может Марио правильно поступил. Ему почти 33, может знает, что уже не тянет свой уровень. В цска он был бы обузой с нехилой зарплатой. Вот и пошел в зенит денюжку сидя на скамейке зарабатывать, как азар в реале.
Ответить
Главные новости
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
4
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
3
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
11
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
15
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Все новости
Все новости
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
2
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
15
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
26
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
21
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+