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    «Это мерзко»: Корнеев – о трансфере Фернандеса в «Зенит»

    Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил будущий трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

    «На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договорeнность, Марио, нарушив еe, повeл себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать.

    И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом. Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко», – сказал Корнеев.

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    Источник: RT

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4404

      Ziklop 43 минуты назад

      чувак бред несёт! контракт с ЦСКА расторгнут! о чём идиот вещает?

      0
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      Рейтинг: +2842

      волчарик 45 минут назад

      Да хватит уже,прошли времена патриотов,футбол это бизнес.Можно вспомнить когда по игрокам можно было назвать команду,но это в прошлом.Блохин и Бессонов,Черенков и Гаврилов,Гоцманов и Зыгмантович,Кипиани и Чивадзе,Оганесян,Пьяных,Нарбековас,Джавадов,о своих умолчу можете напомнить.

      0
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      Рейтинг: +1426

      DemSerg 1 час назад

      Че все так разнылись из-за этого шлака? Правильно решил Гинер - за деньги он ЦСКА совсем не нужен. Просто проиграл бы конкуренцию тому же Гайичу.

      1
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      Рейтинг: +5616

      Питерский князь 1 час назад

      Игорь Розина и все твои трансферы в Зенит, это мерзко.
      Агент ЦСКА хотел разрушить нас из нутри!
      :)))

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      Рейтинг: +20933

      Cleaner 1 час назад

      Марио ОТПАХАЛ в ЦСКА 10 лет. Не отбыл номер, а именно ОТПАХАЛ! Чего докопались до него. Имеет полное право распоряжаться своей жизнью так, как считает ПРАВИЛЬНЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2047

      Болотоход > Cleaner 1 час назад

      Лизанул блеклым опять? А если бы не в помойку перешел а в другой клуб рпл как бы пел?

      0
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      Рейтинг: +20933

      Cleaner > Болотоход 1 час назад

      Я высказал СВОЕ МНЕНИЕ о переходе Марио. Вы же по-СПАРТАКОВСКИ снова типа пошутили. Стыдно за такой убогий юмор...

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      Рейтинг: +4404

      Ziklop > Болотоход 41 минуту назад

      рыло в навоз и со всех аккаунтов жалобы нажимай!

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      Рейтинг: +2047

      Болотоход > Ziklop 22 минуты назад

      Тебе реально лечиться нужно валенок!

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