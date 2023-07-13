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    В амстердамском суде сделали заявление по делу Промеса

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес не обязан лично присутствовать на слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата, сообщили в амстердамском суде.

    «В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», – заявили в суде.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: ТАСС

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