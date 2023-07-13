В амстердамском суде сделали заявление по делу Промеса

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не обязан лично присутствовать на слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата, сообщили в амстердамском суде.
«В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», – заявили в суде.
- Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
Источник: ТАСС