Непомнящий оценил переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Перешел и перешел. «Спартак» получил хорошего игрока, а ЦСКА получил хорошие деньги.

Кто больше выиграл от этой сделки? Об этом может сказать только предстоящий сезон. Если армейцы пошли на это, значит, были свои мысли по этому поводу. Если ЦСКА принял такое решение, то, вероятно, у них есть запасной вариант.

Чем Медина привлек интерес «Спартака»? Это дело вкуса. Он хорошо технически оснащен, нацелен на ворота. Во второй части чемпионата проявил себя как фланговый игрок. Вот, пожалуй, и все.

Есть некоторые сомнения, что он станет такой же фигурой и будет играть на том же уровне в «Спартаке», что играл в ЦСКА во второй половине прошлого сезона. Думаю, что немного ЦСКА потерял», – сказал Непомнящий.