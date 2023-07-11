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    • Фернандес точно не дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА («СЭ»)

    Фернандес точно не дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА («СЭ»)

    Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес должен прибыть в Санкт-Петербург в ближайшее время, чтобы завершить переход в «Зенит», сообщает «СЭ».

    Контракт с бразильцем пока не подписан – это произойдет после медосмотра в Петербурге.

    Фернандес точно пропустит матча за Суперкубок России с ЦСКА, который состоится 15 июля.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2023 22:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1465

      GreyDM 1 час назад

      прикольно, синоним слова бездомные звёздочками прикрыли))

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      Рейтинг: +1465

      GreyDM 1 час назад

      По ходу у **** своего ничего родиться не может! Семак- конь., Фернандес- конь., Дзюба- свин., Дани- мусор., Быстров вообще недоразумение, хотя вроде и питерский. Иранца, и того Бердыев выкормил.

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      Рейтинг: +5568

      Питерский князь 2 часа назад

      Это подкосило бы ЦСКА и мы бы с легкостью выйграли.

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      Рейтинг: +5568

      Питерский князь 2 часа назад

      Очень жаль.
      В начале сезона, был бы смачный плевок в лицо и размазаный.
      :)))

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      Рейтинг: +4560

      Snek 2 часа назад

      А он точно контракт то подпишет?

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