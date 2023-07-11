Фернандес точно не дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА («СЭ»)

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес должен прибыть в Санкт-Петербург в ближайшее время, чтобы завершить переход в «Зенит», сообщает «СЭ».
Контракт с бразильцем пока не подписан – это произойдет после медосмотра в Петербурге.
Фернандес точно пропустит матча за Суперкубок России с ЦСКА, который состоится 15 июля.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Источник: «Спорт-Экспресс»