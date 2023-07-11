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    • Алейшо рассказал, состоится ли дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА

    Алейшо рассказал, состоится ли дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА

    Защитник Марио Фернандес станет футболистом «Зенита» 12 июля.

    «Марио Фернандеc прилетит в Санкт-Петербург ночью.

    Завтра футболист пройдeт последний медицинский анализ, подпишет контракт с «Зенитом» и встретится с новыми партнeрами по команде.

    Он не сыграет в Суперкубке против ЦСКА в Казани. Но есть вероятность, что он полетит с командой», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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