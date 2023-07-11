Алейшо рассказал, состоится ли дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА

Защитник Марио Фернандес станет футболистом «Зенита» 12 июля.

«Марио Фернандеc прилетит в Санкт-Петербург ночью.

Завтра футболист пройдeт последний медицинский анализ, подпишет контракт с «Зенитом» и встретится с новыми партнeрами по команде.

Он не сыграет в Суперкубке против ЦСКА в Казани. Но есть вероятность, что он полетит с командой», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.