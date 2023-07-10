Нобоа назвал лучшего тренера в своей карьере

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о главном тренере махачкалинского «Динамо» Курбане Бердыеве.

– Бердыев – лучший тренер в карьере?

– Да.

– Какой он человек?

– Есть два лица. Он очень хороший тренер, но и очень тяжелый. А как человек – очень хороший человек. Как тренер, он очень тяжелый. С ним я на 100% показываю себя.

Он постоянно задает вопросы, почему ты отдал пас туда? А почему туда? Он может разбирать видео 45 минут, час. Мы иногда ругались с ним очень сильно. Но он самый лучший.

– Расстроился, что он ушел из «Сочи»?

– Конечно, я не ожидал этого.