Нобоа назвал лучшего тренера в своей карьере

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о главном тренере махачкалинского «Динамо» Курбане Бердыеве.
– Бердыев – лучший тренер в карьере?
– Да.
– Какой он человек?
– Есть два лица. Он очень хороший тренер, но и очень тяжелый. А как человек – очень хороший человек. Как тренер, он очень тяжелый. С ним я на 100% показываю себя.
Он постоянно задает вопросы, почему ты отдал пас туда? А почему туда? Он может разбирать видео 45 минут, час. Мы иногда ругались с ним очень сильно. Но он самый лучший.
– Расстроился, что он ушел из «Сочи»?
– Конечно, я не ожидал этого.
- Нобоа работал с Бердыевым в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»