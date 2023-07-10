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    Нобоа назвал лучшего тренера в своей карьере

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о главном тренере махачкалинского «Динамо» Курбане Бердыеве.

    – Бердыев – лучший тренер в карьере?

    – Да.

    – Какой он человек?

    – Есть два лица. Он очень хороший тренер, но и очень тяжелый. А как человек – очень хороший человек. Как тренер, он очень тяжелый. С ним я на 100% показываю себя.

    Он постоянно задает вопросы, почему ты отдал пас туда? А почему туда? Он может разбирать видео 45 минут, час. Мы иногда ругались с ним очень сильно. Но он самый лучший.

    – Расстроился, что он ушел из «Сочи»?

    – Конечно, я не ожидал этого.

    • Нобоа работал с Бердыевым в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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