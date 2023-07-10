Переводчик ЦСКА заплакал, узнав о трансфере Фернандеса в «Зенит»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о болезненном принятии в клубе того факта, что экс-защитник команды Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио официально заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Переводчик Максим Головлев близко общался с Марио. Для него ситуация стала шоком. Были слезы. Это личная история, это главное», – сказал Брейдо.