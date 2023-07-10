«Фанаты перестанут считать Марио легендой»: глава пресс-службы ЦСКА – об уходе Фернандеса в «Зенит»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, как ультрас воспримут переход экс-защитника команды Марио Фернандеса в «Зенит».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио официально заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Восприятие болельщиков? Серьезная беда. Боюсь, статус легенды Марио потеряет в глазах многих фанатов. Это настоящая потеря для ЦСКА», – сказал Брейдо.