ЦСКА получил скриншот контракта Фернандеса с «Зенитом»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что бывший защитник команды Марио Фернандес уже имеет контракт с другим клубом.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио официально заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Нам сообщила сторона Марио: «Мы вышли из переговоров и подписали контракт с другим клубом». Даже скриншот отправили с подписями», – сказал Брейдо.