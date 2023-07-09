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    • ЦСКА: «Фернандес говорил: «Я перейду к вам, если заплатите агенту»

    ЦСКА: «Фернандес говорил: «Я перейду к вам, если заплатите агенту»

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо дал понять, что защитник Марио Фернандес не вернулся в клуб из-за отсутствия должной выплаты агенту.

    «Могу сослаться на слова переводчика ЦСКА Максима Головлева: «Слушаю – это голос Марио. Но то, что он говорит, – как будто не Марио». Марио говорил странные вещи: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду», – сказал Брейдо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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