Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и более выгодной комиссии агенту (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов раскрыл роль агента защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду в готовящемся трансфере игрока в «Зенит».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт.

«На самом деле, деньги на выкуп Фернандеса, конечно, имелись и платить их ЦСКА был готов. Вопрос заключался в агентской комиссии.

Марио в разговорах с переводчиком ЦСКА Максимом Головлевым упоминал, что агенту забашлять обязательно надо. Тогда Жорже предложили скромную компенсацию в 50 тысяч евро.

На это посредник вскипел, с издевкой изрек: «Я не агент на 50 тысяч!» – и заявил, что уже договорился с «Зенитом». Мол, те дали игроку ЗП в 2,5 миллиона евро.

За свои услуги Машаду получил от «Зенита» 400 тысяч евро. ЦСКА нехотя, но готов был торговаться по размеру бонуса.

Как итог: ради ЗП в 2,5 миллиона евро (против 1,5 от ЦСКА) и плюшки для агента Фернандес наплевал на свои слова, что Песчаная его дом и он никогда не перейдет в «Зенит».

А переговоры с ЦСКА оказались лишь фикцией – предварительный договор с Питером к тому моменту уже был подписан. И это мы еще молчим про подъемные», – написал Карпов.