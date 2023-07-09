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  • Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и более выгодной комиссии агенту (Иван Карпов)

Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и более выгодной комиссии агенту (Иван Карпов)

9 июля 2023, 15:51
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Инсайдер Иван Карпов раскрыл роль агента защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду в готовящемся трансфере игрока в «Зенит».

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт.

«На самом деле, деньги на выкуп Фернандеса, конечно, имелись и платить их ЦСКА был готов. Вопрос заключался в агентской комиссии.

Марио в разговорах с переводчиком ЦСКА Максимом Головлевым упоминал, что агенту забашлять обязательно надо. Тогда Жорже предложили скромную компенсацию в 50 тысяч евро.

На это посредник вскипел, с издевкой изрек: «Я не агент на 50 тысяч!» – и заявил, что уже договорился с «Зенитом». Мол, те дали игроку ЗП в 2,5 миллиона евро.

За свои услуги Машаду получил от «Зенита» 400 тысяч евро. ЦСКА нехотя, но готов был торговаться по размеру бонуса.

Как итог: ради ЗП в 2,5 миллиона евро (против 1,5 от ЦСКА) и плюшки для агента Фернандес наплевал на свои слова, что Песчаная его дом и он никогда не перейдет в «Зенит».

А переговоры с ЦСКА оказались лишь фикцией – предварительный договор с Питером к тому моменту уже был подписан. И это мы еще молчим про подъемные», – написал Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (4)
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alex1951
1688907798
,,Из-за дененг,, !!! А из за же чего? Можно подумать все ,кроме Фернандеса ,белые и пушистые... Ку йней не занимайтесь, считатели чужого бабла...
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Красногвардейчик
1688910060
Марио оказался обыкновенной бразильской тряпкой
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