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    • Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и более выгодной комиссии агенту (Иван Карпов)

    Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и более выгодной комиссии агенту (Иван Карпов)

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл роль агента защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду в готовящемся трансфере игрока в «Зенит».

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт.

    «На самом деле, деньги на выкуп Фернандеса, конечно, имелись и платить их ЦСКА был готов. Вопрос заключался в агентской комиссии.

    Марио в разговорах с переводчиком ЦСКА Максимом Головлевым упоминал, что агенту забашлять обязательно надо. Тогда Жорже предложили скромную компенсацию в 50 тысяч евро.

    На это посредник вскипел, с издевкой изрек: «Я не агент на 50 тысяч!» – и заявил, что уже договорился с «Зенитом». Мол, те дали игроку ЗП в 2,5 миллиона евро.

    За свои услуги Машаду получил от «Зенита» 400 тысяч евро. ЦСКА нехотя, но готов был торговаться по размеру бонуса.

    Как итог: ради ЗП в 2,5 миллиона евро (против 1,5 от ЦСКА) и плюшки для агента Фернандес наплевал на свои слова, что Песчаная его дом и он никогда не перейдет в «Зенит».

    А переговоры с ЦСКА оказались лишь фикцией – предварительный договор с Питером к тому моменту уже был подписан. И это мы еще молчим про подъемные», – написал Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2487

      Красногвардейчик 1 час назад

      Марио оказался обыкновенной бразильской тряпкой

      0
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      Рейтинг: +15407

      Алексей З 1 час назад

      Ну что обсуждать ?
      Играл 10 лет и даже язык разговорный не удосужил выучить. Просто ремесленник. Цвета клуба ? Да пофиг ему , приехал за деньгами , а где их стричь не важно.

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      Рейтинг: +11706

      alex1951 2 часа назад

      ,,Из-за дененг,, !!!
      А из за же чего?
      Можно подумать все ,кроме Фернандеса ,белые и пушистые... Ку йней не занимайтесь,
      считатели чужого бабла...

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