«Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев оценил будущий трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

«Обещал, обещал вернуться. А в итоге смотался. Человеческих качеств и порядочности – ноль. Все усилия направлены на то, чтобы заработать. Ни стыда, ни совести. Даже говорить об этом не хочется. Деньги, деньги, деньги… В Питере наверняка дали контракт побольше. Так что получил предложение, проглотил язык и поехал.

Можно ли теперь называть его предателем? Даже не хочется использовать это слово. Просто непорядочность. Все хотят получит, вырвать, ухватить лишнюю копейку.

Не знаю, будет ли Фернандес играть в «Зените». Я так понимаю, он мало играл в последнее время. Может и не пойти. Вообще в таком возрасте надо стабильно держать форму, чтобы сохранить уровень. Если не играл – может и не пойти», – сказал Костылев.