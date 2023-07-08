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    • «Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе

    «Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе

    Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев оценил будущий трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Обещал, обещал вернуться. А в итоге смотался. Человеческих качеств и порядочности – ноль. Все усилия направлены на то, чтобы заработать. Ни стыда, ни совести. Даже говорить об этом не хочется. Деньги, деньги, деньги… В Питере наверняка дали контракт побольше. Так что получил предложение, проглотил язык и поехал.

    Можно ли теперь называть его предателем? Даже не хочется использовать это слово. Просто непорядочность. Все хотят получит, вырвать, ухватить лишнюю копейку.

    Не знаю, будет ли Фернандес играть в «Зените». Я так понимаю, он мало играл в последнее время. Может и не пойти. Вообще в таком возрасте надо стабильно держать форму, чтобы сохранить уровень. Если не играл – может и не пойти», – сказал Костылев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1910

      Болотоход 6 минут назад

      А помойка блеклая подбирает)))

      1
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      Рейтинг: +12

      Odnazhdy 25 минут назад

      А еще этому козлу гражданство российское дали.Зачем ?

      0
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      Рейтинг: +9166

      vladik12 > Odnazhdy 12 минут назад

      Больно хорошо все радовались четвертьфиналу ЧМ-2018! Так вот Марио там был одним из творцов успеха. Вот за этим и давали паспорт.

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      Рейтинг: +12

      Odnazhdy > vladik12 9 минут назад

      Отработал гражданство значит.

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