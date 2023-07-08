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  • «Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе

«Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе

8 июля 2023, 20:34
7

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев оценил будущий трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

«Обещал, обещал вернуться. А в итоге смотался. Человеческих качеств и порядочности – ноль. Все усилия направлены на то, чтобы заработать. Ни стыда, ни совести. Даже говорить об этом не хочется. Деньги, деньги, деньги… В Питере наверняка дали контракт побольше. Так что получил предложение, проглотил язык и поехал.

Можно ли теперь называть его предателем? Даже не хочется использовать это слово. Просто непорядочность. Все хотят получит, вырвать, ухватить лишнюю копейку.

Не знаю, будет ли Фернандес играть в «Зените». Я так понимаю, он мало играл в последнее время. Может и не пойти. Вообще в таком возрасте надо стабильно держать форму, чтобы сохранить уровень. Если не играл – может и не пойти», – сказал Костылев.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (7)
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Ziklop
1688843898
что за чушь, сейчас у кого-то порядочность есть? 99% лгунов начальников, только это умение в почете! остальные с них пример берут!
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paracetamol
1688844884
Дурак ты Гена, просто Зениту никто не может отказать!
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111ax
1688886905
хватит мусолить, не только же он переходил так, те же Жирков, да Семак и т.д. ЦСКА возможно слишком мало предложил и не был сильно заинтересован в возврате игрока. Когда игрок такое видит, то и у него может желание пропасть. Медина видимо тоже какую-то причину нашел
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Градус целс
1688907707
Жизнь спортсмена коротка, все хотят подзаработать на старость . И мораль тут не причем )))
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portero
1689104706
Зависть это плохо, зачем считать чужие деньги????
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моэм
1689142673
Гена как то недооценивает роль жены , известно что именно она инициатор возвращения в Бразилию , уверен что и за баблом в Россию его послала она же , когда там не заладилось ....Представьте себе , Марио с женой , а в гостях Малком, Клаудиньо . Вендел тоже с жёнами , и говорят давай в нашу Питерскую минибразилию , бабы хором поддавили ....тут же позвонили Миллеру и назвали зарплату устраивающую Фернандеса....тот согласился , даже ВСЕГДА ТРУДНЫЕ переговоры не понадобились ....всё решили за столом.
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