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    • В ЦСКА дали понять: Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и агентской комиссии

    В ЦСКА дали понять: Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и агентской комиссии

    Защитник Марио Фернандес вскоре подпишет контракт с «Зенитом». Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

    «Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.

    Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», – написал Брейдо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 19:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1344

      ruded 12 минут назад

      на месте Марио, нужно дать пресс конференцию - попросить болел не держать зла, ведь под старость нужно заработать на жизнь. Не быть крысой, а сказать как есть.

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      Рейтинг: +1599

      elessar arnor 13 минут назад

      если так, то нет прощения и забвение

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