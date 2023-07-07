В ЦСКА дали понять: Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и агентской комиссии

Защитник Марио Фернандес вскоре подпишет контракт с «Зенитом». Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.
«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.
Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», – написал Брейдо.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо