В ЦСКА дали понять: Фернандес выбрал «Зенит» из-за зарплаты и агентской комиссии

Защитник Марио Фернандес вскоре подпишет контракт с «Зенитом». Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.

Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», – написал Брейдо.