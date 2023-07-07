Селихов назвал лучшего вратаря в истории футбола: это не Яшин

Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером в истории футбола.
– Лучший вратарь в истории?
– Тяжелый вопрос. Пусть будет Буффон.
– Не Яшин?
– Возможно, и Яшин. Но Буффону 45 лет, а он еще играет. На днях с Илюхой Свиновым обсуждали: тебе 29 лет, и ты уже еле встаешь с кровати. А тут 45 – легенда!
И как человек он тоже приятный. Мы пересекались в Австрии на сборах – он со всеми сфотографировался.
- Контракт 45-летнего игрока с «Пармой» действует еще год.
- Команда выступает в Серии В.
- Буффон – чемпион мира-2006.
Источник: «Спорт-Экспресс»