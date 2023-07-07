Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Селихов назвал лучшего вратаря в истории футбола: это не Яшин

    Селихов назвал лучшего вратаря в истории футбола: это не Яшин

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером в истории футбола.

    – Лучший вратарь в истории?

    – Тяжелый вопрос. Пусть будет Буффон.

    – Не Яшин?

    – Возможно, и Яшин. Но Буффону 45 лет, а он еще играет. На днях с Илюхой Свиновым обсуждали: тебе 29 лет, и ты уже еле встаешь с кровати. А тут 45 – легенда!

    И как человек он тоже приятный. Мы пересекались в Австрии на сборах – он со всеми сфотографировался.

    • Контракт 45-летнего игрока с «Пармой» действует еще год.
    • Команда выступает в Серии В.
    • Буффон – чемпион мира-2006.

    Новости по теме
    «Готов играть хоть на первенстве бани»: Селихов – о сборной России 1
    Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо 13
    Селихов назвал лучшего вратаря России прямо сейчас 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1283

      SLADE2019 38 минут назад

      А еле с кровати кто именно встает? Это про себя или по Свинову прошелся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      Strig 42 минуты назад

      Все знают Яшина. Буффон? Он же ненашинский... видимо селихов тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20857

      Cleaner 1 час назад

      Оливер Кан и Буффон. На моей памяти они лучшие...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +561

      НикКин 1 час назад

      Селихов пивка выпил что ли много сегодня говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Шовхал 1 час назад

      Это не Яшин, а Шамаич

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 