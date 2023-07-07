Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов назвал лучшего вратаря в истории футбола: это не Яшин

Селихов назвал лучшего вратаря в истории футбола: это не Яшин

7 июля 2023, 12:51
9

Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером в истории футбола.

– Лучший вратарь в истории?

– Тяжелый вопрос. Пусть будет Буффон.

– Не Яшин?

– Возможно, и Яшин. Но Буффону 45 лет, а он еще играет. На днях с Илюхой Свиновым обсуждали: тебе 29 лет, и ты уже еле встаешь с кровати. А тут 45 – легенда!

И как человек он тоже приятный. Мы пересекались в Австрии на сборах – он со всеми сфотографировался.

  • Контракт 45-летнего игрока с «Пармой» действует еще год.
  • Команда выступает в Серии В.
  • Буффон – чемпион мира-2006.

Еще по теме:
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Чемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Буффон Джанлуиджи Селихов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Шовхал
1688726658
Это не Яшин, а Шамаич
Ответить
НикКин
1688727085
Селихов пивка выпил что ли много сегодня говорит
Ответить
Strig
1688729944
Все знают Яшина. Буффон? Он же ненашинский... видимо селихов тоже
Ответить
SLADE2019
1688730190
А еле с кровати кто именно встает? Это про себя или по Свинову прошелся?
Ответить
zigbert
1688737611
Яшин великий вратарь отечественного и мирового футбола но у него тоже были неудачные игры как и у всех вратарей. Нельзя не отметить и таких вратарей как: Бенкс, Дзофф, который стал ЧМ в 40 лет, Шумахер, Шмейхель-отец, ван дер Сар. А Чилаверт, который сделал революцию во вратарском искусстве.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1688737704
Пи***бол.
Ответить
Figo777
1689970216
У Яшина, заводчанина, есть "Золотой мяч", полученный в те времена, когда в финальную стадию ЧЕ выходили всего 4 команды (не 20 и даже не 16). Льва Ивановича признавал лучшим вратарем Мира никто нибудь, а король футбола Пеле! Мадридский Реал, побеждавший в те времена ЛЧ очень часто, очень хотел его видеть на страже своих ворот... Яшин официально признан лучшим вратарем 20-го века! Какие могут быть вопросы... Буффон один из лучших точно, но было и сейчас есть очень много крутых голкиперов, факт один - Лев тоже один!
Ответить
Figo777
1689970461
... про Яшина уже давно бы пора снять фильм!
Ответить
Главные новости
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
8
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
6
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
11
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
21
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Все новости
Все новости
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
1
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
11
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
14
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
7
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
13
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
9
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
25
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
33
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
15
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+