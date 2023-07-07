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    • Ветеран ЦСКА – о Фернандесе в «Зените»: «Болельщики будут считать это предательством»

    Ветеран ЦСКА – о Фернандесе в «Зените»: «Болельщики будут считать это предательством»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Чисто по-человечески очень обидно. Думаю, не только мне, но и всем болельщикам ЦСКА. Мы не знаем всех нюансов, тонкостей, поэтому больше сказать ничего не могу. Он много сделал для ЦСКА. Но болельщики будут считать это предательством.

    Надеюсь, что Марио не растерял свой уровень, это будет отличное подспорье для «Зенита». А трудностей с адаптацией в команде у него не будет, учитывая бразильскую диаспору», – сказал Чанов.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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