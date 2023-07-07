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  • Мостовой: «У Фернандеса нет души. Он поступил подло, фанаты ЦСКА будут его освистывать»

Мостовой: «У Фернандеса нет души. Он поступил подло, фанаты ЦСКА будут его освистывать»

7 июля 2023, 12:33
9

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал защитника Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

«Тут говорить даже нечего. Шокирован этим переходом. У Марио Фернандеса нет души. На «ВЭБ Арене» его будут освистывать изо всех сил, придется несладко.

Думаю, он может даже и не приехать на выездную игру против ЦСКА, чтобы избежать негатива от болельщиков. По отношению к ним и к руководству армейцев Марио поступил подло, наплевал на них, можно сказать.

Сейчас футболом правят деньги, ничего с этим не поделать», – сказал Мостовой.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Мостовой Александр
Комментарии (9)
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jek718875
1688723893
"Сейчас футболом правят деньги",а ты 20 лет назад ломанулся в Испанию не за ними?
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eugen-han
1688725719
Соглашусь с тем, что Фернандес подлец. И не просто подлец, а подлец в квадрате, если не в кубе. Мало кто сейчас понимает, что происходит. А произошло следующее: ,,супермарио" приостановил контракт с лыжниками под непонятным предлогом в условиях санкций от ФИФА, которые разрешили легионерам приостанавливать контракты. Видимо в клубе растерялись от такой наглости от новоявленного ,,россиянина", который уже продал своё футбольное гражданство... получается, что уже дважды. То что мутняк от бразильянина, который ввёл всех в блудняк,- это очевидно.
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Беспонтий
1688725955
где есть душа там нету денег проще говоря любой по мнению царя готов и за еду продаться но глядя на его формации не верится ну может зря )
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Snek
1688726235
Если даже мясные это поняли уже... То, что уже говорить то об этом...
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Шовхал
1688726791
И Шамаича тоже
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Kollljan
1688727561
Зенит, похоже на то, приобрёл задаром россиянина Фернандеса. В прошлом, игрока сборной России. Может быть, опыт россиянина Фернандеса пригодится Зениту.
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BRO_football
1688728833
Подло поступил сам клуб ЦСКА, который фактически уже давно разорвал контракт с Фернандесом, но тем не менее, продолжая кормить обещаниями, что Фернандес точно вернётся в ЦСКА.
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portero
1688731787
Я вот только не понял, а Мостовой про себя так говорит тоже???? Ведь такой же переходил из клуба в клуб.....
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