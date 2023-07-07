Мостовой: «У Фернандеса нет души. Он поступил подло, фанаты ЦСКА будут его освистывать»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал защитника Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

«Тут говорить даже нечего. Шокирован этим переходом. У Марио Фернандеса нет души. На «ВЭБ Арене» его будут освистывать изо всех сил, придется несладко.

Думаю, он может даже и не приехать на выездную игру против ЦСКА, чтобы избежать негатива от болельщиков. По отношению к ним и к руководству армейцев Марио поступил подло, наплевал на них, можно сказать.

Сейчас футболом правят деньги, ничего с этим не поделать», – сказал Мостовой.