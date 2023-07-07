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    • Мостовой: «У Фернандеса нет души. Он поступил подло, фанаты ЦСКА будут его освистывать»

    Мостовой: «У Фернандеса нет души. Он поступил подло, фанаты ЦСКА будут его освистывать»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал защитника Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

    «Тут говорить даже нечего. Шокирован этим переходом. У Марио Фернандеса нет души. На «ВЭБ Арене» его будут освистывать изо всех сил, придется несладко.

    Думаю, он может даже и не приехать на выездную игру против ЦСКА, чтобы избежать негатива от болельщиков. По отношению к ним и к руководству армейцев Марио поступил подло, наплевал на них, можно сказать.

    Сейчас футболом правят деньги, ничего с этим не поделать», – сказал Мостовой.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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