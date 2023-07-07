Мостовой: «У Фернандеса нет души. Он поступил подло, фанаты ЦСКА будут его освистывать»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал защитника Марио Фернандеса за переход в «Зенит».
«Тут говорить даже нечего. Шокирован этим переходом. У Марио Фернандеса нет души. На «ВЭБ Арене» его будут освистывать изо всех сил, придется несладко.
Думаю, он может даже и не приехать на выездную игру против ЦСКА, чтобы избежать негатива от болельщиков. По отношению к ним и к руководству армейцев Марио поступил подло, наплевал на них, можно сказать.
Сейчас футболом правят деньги, ничего с этим не поделать», – сказал Мостовой.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»