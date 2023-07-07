Ловчев предположил, почему Фернандес перешел в «Зенит», а не в ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Надо знать бразильцев, чтобы оценивать их слова и поступки. Им в определенное время, после нахождения в России, нужна подзарядка – нужно солнце, атмосфера своей страны.

И поэтому, когда мы слышим, что они хотят быть поближе к своей семье, что им нужен новый вызов и черт знает еще что, нужно просто взять паузу, потому что самое главное, что им нужно – это деньги. Бразильцы, иностранцы – это про деньги.

Марио 32 года, пройдет еще два года, и наступит футбольная пенсия, которую лучше встречать с зенитовским контрактом. Если ЦСКА был так нужен игрок, нужно было платить. Джентльменское соглашение, взаимные слова о преданности, о легенде давайте оставим для истории.

Мне это видится довольно просто – «Зенит» заплатил, сколько надо было и сколько просили, а ЦСКА нет. Это история – только про деньги. Я так понимаю, что ЦСКА хотел игрока вернуть бесплатно, а «Зенит» заплатил», – написал Ловчев в телеграме.