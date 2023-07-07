Ловчев предположил, почему Фернандес перешел в «Зенит», а не в ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Надо знать бразильцев, чтобы оценивать их слова и поступки. Им в определенное время, после нахождения в России, нужна подзарядка – нужно солнце, атмосфера своей страны.
И поэтому, когда мы слышим, что они хотят быть поближе к своей семье, что им нужен новый вызов и черт знает еще что, нужно просто взять паузу, потому что самое главное, что им нужно – это деньги. Бразильцы, иностранцы – это про деньги.
Марио 32 года, пройдет еще два года, и наступит футбольная пенсия, которую лучше встречать с зенитовским контрактом. Если ЦСКА был так нужен игрок, нужно было платить. Джентльменское соглашение, взаимные слова о преданности, о легенде давайте оставим для истории.
Мне это видится довольно просто – «Зенит» заплатил, сколько надо было и сколько просили, а ЦСКА нет. Это история – только про деньги. Я так понимаю, что ЦСКА хотел игрока вернуть бесплатно, а «Зенит» заплатил», – написал Ловчев в телеграме.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.