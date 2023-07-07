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  • Ловчев предположил, почему Фернандес перешел в «Зенит», а не в ЦСКА

Ловчев предположил, почему Фернандес перешел в «Зенит», а не в ЦСКА

7 июля 2023, 10:59
4

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Надо знать бразильцев, чтобы оценивать их слова и поступки. Им в определенное время, после нахождения в России, нужна подзарядка – нужно солнце, атмосфера своей страны.

И поэтому, когда мы слышим, что они хотят быть поближе к своей семье, что им нужен новый вызов и черт знает еще что, нужно просто взять паузу, потому что самое главное, что им нужно – это деньги. Бразильцы, иностранцы – это про деньги.

Марио 32 года, пройдет еще два года, и наступит футбольная пенсия, которую лучше встречать с зенитовским контрактом. Если ЦСКА был так нужен игрок, нужно было платить. Джентльменское соглашение, взаимные слова о преданности, о легенде давайте оставим для истории.

Мне это видится довольно просто – «Зенит» заплатил, сколько надо было и сколько просили, а ЦСКА нет. Это история – только про деньги. Я так понимаю, что ЦСКА хотел игрока вернуть бесплатно, а «Зенит» заплатил», – написал Ловчев в телеграме.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1688717064
Пора уже давно понять, что футболист это аналог проститутки и срать на слова и заслуги
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111ax
1688717777
ЦСКА много кого так не стал удерживать, правда после Газзаева клуб достигает меньших результатов и игру показывает все менее результативную. Возможно в руководстве уже кто-то зажрался и потерял мотивацию к росту
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SLADE2019
1688719822
Бразильцы, иностранцы - это про деньги. А российские футболисты исключительно для души играют?
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