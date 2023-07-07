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    • Ловчев предположил, почему Фернандес перешел в «Зенит», а не в ЦСКА

    Ловчев предположил, почему Фернандес перешел в «Зенит», а не в ЦСКА

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Надо знать бразильцев, чтобы оценивать их слова и поступки. Им в определенное время, после нахождения в России, нужна подзарядка – нужно солнце, атмосфера своей страны.

    И поэтому, когда мы слышим, что они хотят быть поближе к своей семье, что им нужен новый вызов и черт знает еще что, нужно просто взять паузу, потому что самое главное, что им нужно – это деньги. Бразильцы, иностранцы – это про деньги.

    Марио 32 года, пройдет еще два года, и наступит футбольная пенсия, которую лучше встречать с зенитовским контрактом. Если ЦСКА был так нужен игрок, нужно было платить. Джентльменское соглашение, взаимные слова о преданности, о легенде давайте оставим для истории.

    Мне это видится довольно просто – «Зенит» заплатил, сколько надо было и сколько просили, а ЦСКА нет. Это история – только про деньги. Я так понимаю, что ЦСКА хотел игрока вернуть бесплатно, а «Зенит» заплатил», – написал Ловчев в телеграме.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 1 час назад

      Бразильцы, иностранцы - это про деньги. А российские футболисты исключительно для души играют?

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      Рейтинг: +5085

      fakeid 1 час назад

      бред заключается в том, что зенит, считай, и не платил. копейки какие-то, на 360 тыщ евро даже в фнл не разгуляешься. при желании кони спокойно могли бы раздобыть в 20 раз больше. видать не очень хотели. или другая причина.

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      Рейтинг: +720

      111ax 1 час назад

      ЦСКА много кого так не стал удерживать, правда после Газзаева клуб достигает меньших результатов и игру показывает все менее результативную. Возможно в руководстве уже кто-то зажрался и потерял мотивацию к росту

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      Рейтинг: +14665

      Skull_Boy 1 час назад

      Пора уже давно понять, что футболист это аналог проститутки и срать на слова и заслуги

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