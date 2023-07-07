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    • Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

    Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, провокационно прокомментировала скорый переход Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

    Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать свое недовольство бесплатными хот-догами.

    А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» – сказала Зарема.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14563

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Скоро и болбои будут из Бразилии!

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      Рейтинг: +4527

      Snek 46 минут назад

      Как же без татарской п*зды такие новости обсуждать?

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