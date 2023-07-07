Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, провокационно прокомментировала скорый переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать свое недовольство бесплатными хот-догами.

А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» – сказала Зарема.