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  • Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

7 июля 2023, 00:09
10

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, провокационно прокомментировала скорый переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать свое недовольство бесплатными хот-догами.

А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» – сказала Зарема.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио Салихова Зарема
Комментарии (10)
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Snek
1688687433
Как же без татарской п*зды такие новости обсуждать?
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R_a_i_n
1688688769
Скоро и болбои будут из Бразилии!
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eugen-han
1688701040
Если Фернандес хочет ещё поиграть в футбол, то ему надобно на пару с Кудряшовым в Факел. Но не это ему надо, потому что его всегда интересовали и интересуют деньги, за которые он готов предавать всё и вся. Даже сменил футбольное гражданство, не имея на то этичеко-нравственное основание.
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acor94
1688710916
Да, но ведь в Спартаке такой топовой связки даже в основе нет))
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alefreddy
1688714378
хорошо пошутила хотя в своей команде мало хорошего
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шахта Заполярная
1688720735
Зарема как всегда права и все высказывания очень тонко и с юмором. Молодец. Зато у немытых от ее высказываний пуканы рвет не по детски, тазик с холодной водой уже не помогает, все бегут на Неву. Единственное, что могут немытые, так это обозвать женщину.
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Spirit_78
1688739766
Пусть эта шаболда про Медину лучше комментирует. Хотя на Зените пиариться проще, чем на своей секте.
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