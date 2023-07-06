«Какое это предательство?»: Петржела – о Фернандесе в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятный трансфер бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Да какое это предательство? Это выбор игрока. В наше время деньги решают все. И, конечно, более высокие амбиции и возможности «Зенита».

Каждый великий игрок важен для «Зенита». А это Фернандес. Да, ему 32, но возраст не решает, важна работоспособность», – сказал Петржела.