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  • Стало известно, дебютирует ли Фернандес за «Зенит» в матче против ЦСКА за Суперкубок

Стало известно, дебютирует ли Фернандес за «Зенит» в матче против ЦСКА за Суперкубок

6 июля 2023, 14:55
2

Защитник Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

15 июля «Зенит» встретится в Суперкубке России с ЦСКА – бывшим клубом Фернандеса.

«Даже если подпишет контракт на этой неделе, Марио Фернандеc не дебютирует за «Зенит» против ЦСКА в матче за Суперкубок в Казани», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

  • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зенит»: почему вообще «Зенит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

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Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (2)
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eugen-han
1688646187
Ему надо будет подарить цветы и дать право на первый символический удар по мячу после того, как споет гимн России, а потом расстрелять, потому что обратная формула: расстрелять и простить не прокатывает в его и данном случае, который настолько тяжёлый, что лучше на всё это махнуть рукой.
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avn33317
1688651809
Еду с работы. Увидел новость. Как говорит жена, я в шоке!
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