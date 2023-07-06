Стало известно, дебютирует ли Фернандес за «Зенит» в матче против ЦСКА за Суперкубок

Защитник Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

15 июля «Зенит» встретится в Суперкубке России с ЦСКА – бывшим клубом Фернандеса.

«Даже если подпишет контракт на этой неделе, Марио Фернандеc не дебютирует за «Зенит» против ЦСКА в матче за Суперкубок в Казани», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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