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    • Стало известно, дебютирует ли Фернандес за «Зенит» в матче против ЦСКА за Суперкубок

    Стало известно, дебютирует ли Фернандес за «Зенит» в матче против ЦСКА за Суперкубок

    Защитник Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

    15 июля «Зенит» встретится в Суперкубке России с ЦСКА – бывшим клубом Фернандеса.

    «Даже если подпишет контракт на этой неделе, Марио Фернандеc не дебютирует за «Зенит» против ЦСКА в матче за Суперкубок в Казани», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      avn33317 2 часа назад

      Еду с работы. Увидел новость. Как говорит жена, я в шоке!

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      Рейтинг: +650

      eugen-han 3 часа назад

      Ему надо будет подарить цветы и дать право на первый символический удар по мячу после того, как споет гимн России, а потом расстрелять, потому что обратная формула: расстрелять и простить не прокатывает в его и данном случае, который настолько тяжёлый, что лучше на всё это махнуть рукой.

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