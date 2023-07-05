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    Энрике ответил на вопрос о будущем Мбаппе

    Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал будущее нападающего команды Килиана Мбаппе, которого хочет подписать «Реал».

    «Когда мы договаривались о подписании контракта, мы открыто обсуждали вопросы формирования команды. Конечно, многое может произойти, но детали этих обсуждений я сохраню в тайне. Это профессиональная этика. Мы сделаем все возможное, чтобы сформировать лучший состав. Атакующий стиль игры команды не подвергается сомнению – это часть моей философии. Моя задача – адаптироваться к игрокам и раскрыть их потенциал максимально как в индивидуальном плане, так и в рамках команды.

    Я рассчитываю на всех игроков, которые уже подписали контракт, а также на тех, кого мы надеемся приобрести. В трансферный период обстановка постоянно меняется. Я уверен, что у нас получится великолепный состав. Разумеется, все, что мы обсуждаем с Луишем Кампушем и президентом, останется только между нами», – сказал испанец.

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан в Париже с 2017 года.
    • Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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    05.07.2023 19:20
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