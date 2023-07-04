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    • Деспотович ответил, изменилось ли в Сербии отношение к Путину

    Деспотович ответил, изменилось ли в Сербии отношение к Путину

    Сербский нападающий Джордже Деспотович рассказал, как в его стране относятся к президенту России Владимиру Путину.

    – Журналист Зоран Ивкович говорил, что на чемпионате мира в Катаре сборная Сербии представляла Россию и русский народ. А фразу «русские и сербы – братья навек» мы слышим давно.

    – Это так и есть. Сербия – одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне – и даже тут пару домов купили русские, ха-ха.

    – Изменилось ли отношение к Путину за полтора года?

    – Нет. В Сербии очень любят русских. Это было и будет всегда.

    • Деспотович играл за российские клубы с 2018 по 2023 год.
    • Он выступал за «Оренбург», «Рубин» и тульский «Арсенал».
    • Сербия, в отличие от большинства стран Европы, не ввела санкции против РФ.

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    Источник: Sport24

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    04.07.2023 16:54
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1971

      Fialet 6 часов назад

      А вот Россия кинула Сербов, когда пиндосы Белград бомбили...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Vratarь > Fialet 5 часов назад

      Россия тогда сама себя кинула, тут уж не до других было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23171

      Persona_non_Grata 8 часов назад

      "В Сербии очень любят русских" - народ и государство это совсем разные понятия !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Vratarь > Persona_non_Grata 5 часов назад

      В Сербии любят и то, и то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15371

      Алексей З 9 часов назад

      Редкий пи..бол, который хочет понравиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4872

      Эном айс 10 часов назад

      И целый день читаем этого уб.людка..
      Всех обо.с.ал, но путина не тронул..)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23171

      Persona_non_Grata > Эном айс 8 часов назад

      "Кто же его тронет, он же - ...")))

      0
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