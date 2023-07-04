Деспотович ответил, изменилось ли в Сербии отношение к Путину

Сербский нападающий Джордже Деспотович рассказал, как в его стране относятся к президенту России Владимиру Путину.

– Журналист Зоран Ивкович говорил, что на чемпионате мира в Катаре сборная Сербии представляла Россию и русский народ. А фразу «русские и сербы – братья навек» мы слышим давно.

– Это так и есть. Сербия – одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне – и даже тут пару домов купили русские, ха-ха.

– Изменилось ли отношение к Путину за полтора года?

– Нет. В Сербии очень любят русских. Это было и будет всегда.