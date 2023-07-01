Супруга Медведева сообщила о разводе: «Это был удар в самое сердце»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев развелся с женой. Об этом сообщила его уже экс-супруга Наталья.

«Красивая история любви длиной в десять лет. Мы разводимся. К сожалению, слишком долго мы жили на два города», – написала Наталья в социальной сети.

Ее поддержали подписчики. Одна из них сообщила, что видела Никиту в компании другой девушки.

«Многие видели и знали. Кроме меня. Это был удар в самое сердце», – ответила Медведева.