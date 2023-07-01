Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Супруга Медведева сообщила о разводе: «Это был удар в самое сердце»

    Супруга Медведева сообщила о разводе: «Это был удар в самое сердце»

    Голкипер «Ростова» Никита Медведев развелся с женой. Об этом сообщила его уже экс-супруга Наталья.

    «Красивая история любви длиной в десять лет. Мы разводимся. К сожалению, слишком долго мы жили на два города», – написала Наталья в социальной сети.

    Ее поддержали подписчики. Одна из них сообщила, что видела Никиту в компании другой девушки.

    «Многие видели и знали. Кроме меня. Это был удар в самое сердце», – ответила Медведева.

    • Последние полгода 28-летний Медведев восстанавливался от травмы.

    Новости по теме
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 15
    Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
    «Ростов» расторг контракт с воспитанником «Зенита» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18553

      paracetamol 6 часов назад

      Медведь, да не тот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      vmonomah17 7 часов назад

      Зачем про него писать, если он закончил карьеру, перейдя в 2017 из основы ростова на скамейку локо?
      Еще один хороший игрок, который выбрал бабло, похоронив карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Купа Купыч 7 часов назад

      Она мизинца вашего не стоит.Она стоит двадцать первого пальца Никиты.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 