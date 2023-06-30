Ярошик рассказал, чем его удивил Абрамович

Главный тренер «Оренбурга» Яржи Ярошик рассказал о знакомстве с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

– В «Челси» вы пересекались с Романом Абрамовичем. Удивил чем-то как человек?

– Конечно, удивил. Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды. Чувствовалось, что ему самому интересно.

Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил с нами на завтрак, обед. Думаю, болельщики «Челси» сейчас до сих пор жалеют из-за того, что он продал клуб. Сами видите, что стало с командой. Читал комментарии людей в Англии – Абрамовича там очень тепло вспоминают.

– Про него говорят, что он так скромно выглядит, что не похож на миллиардера.

– Да-да. Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому-то что-то доказывать, вел себя скромно. Это мне очень нравится в людях – когда деньги их не меняют.