Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ярошик рассказал, чем его удивил Абрамович

    Главный тренер «Оренбурга» Яржи Ярошик рассказал о знакомстве с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

    – В «Челси» вы пересекались с Романом Абрамовичем. Удивил чем-то как человек?

    – Конечно, удивил. Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды. Чувствовалось, что ему самому интересно.

    Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил с нами на завтрак, обед. Думаю, болельщики «Челси» сейчас до сих пор жалеют из-за того, что он продал клуб. Сами видите, что стало с командой. Читал комментарии людей в Англии – Абрамовича там очень тепло вспоминают.

    – Про него говорят, что он так скромно выглядит, что не похож на миллиардера.

    – Да-да. Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому-то что-то доказывать, вел себя скромно. Это мне очень нравится в людях – когда деньги их не меняют.

    • Абрамович в прошлом году продал «Челси» Тодду Боули.
    • Он был вынужден продать клуб из-за санкций.

    Новости по теме
    В «Оренбурге» ответили, приедет ли Ярошик в команду на фоне событий в России 2
    Личка прокомментировал назначение Ярошика на пост тренера «Оренбурга»
    «Оренбург» объявил о назначении Ярошика главным тренером 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 