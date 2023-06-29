«Коринтианс» раскрыл детали сделки с «Зенитом» по 17-летнему Педро

«Коринтианс» официально объявил о продаже «Зениту» части прав на нападающего Педро.

«В четверг, 29 июня, спортивный клуб «Коринтианс Паулиста» договорился о постоянной продаже нападающего Педро российскому «Зениту».

«Коринтианс» уступит 50 процентов экономических прав на игрока за 9 миллионов евро. Клуб по-прежнему сохранит за собой 30% имущественных прав на спортсмена, который переедет в Россию только после наступления 18-летия.

Поэтому игрок останется доступным для тренерского штаба до конца сезона», – говорится в заявлении.