«Коринтианс» раскрыл детали сделки с «Зенитом» по 17-летнему Педро

«Коринтианс» официально объявил о продаже «Зениту» части прав на нападающего Педро.
«В четверг, 29 июня, спортивный клуб «Коринтианс Паулиста» договорился о постоянной продаже нападающего Педро российскому «Зениту».
«Коринтианс» уступит 50 процентов экономических прав на игрока за 9 миллионов евро. Клуб по-прежнему сохранит за собой 30% имущественных прав на спортсмена, который переедет в Россию только после наступления 18-летия.
Поэтому игрок останется доступным для тренерского штаба до конца сезона», – говорится в заявлении.
- Педро интересовались многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
- «Зенит» получил приоритетное право выкупа бразильца в рамках сделки по Юри Алберто.
- 18 лет ему исполнится 5 февраля 2024 года.
Источник: сайт «Коринтианса»