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    • «Коринтианс» раскрыл детали сделки с «Зенитом» по 17-летнему Педро

    «Коринтианс» раскрыл детали сделки с «Зенитом» по 17-летнему Педро

    «Коринтианс» официально объявил о продаже «Зениту» части прав на нападающего Педро.

    «В четверг, 29 июня, спортивный клуб «Коринтианс Паулиста» договорился о постоянной продаже нападающего Педро российскому «Зениту».

    «Коринтианс» уступит 50 процентов экономических прав на игрока за 9 миллионов евро. Клуб по-прежнему сохранит за собой 30% имущественных прав на спортсмена, который переедет в Россию только после наступления 18-летия.

    Поэтому игрок останется доступным для тренерского штаба до конца сезона», – говорится в заявлении.

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    Источник: сайт «Коринтианса»

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    29.06.2023 22:45
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