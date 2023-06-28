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    • Галактионов высказался о возможном подписании Зиньковского у «Спартака»

    Галактионов высказался о возможном подписании Зиньковского у «Спартака»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию о возможном переходе Антона Зиньковского.

    «Возможен ли трансфер Зиньковского в «Локомотив»? Мне не очень корректно говорить об игровых качествах игрока другого клуба.

    Спортивный отдел работает над шорт-листом. Наверное, Антон в нем есть. Бессмысленно сейчас говорить о каких-то перспективах. У Антона сейчас контракт с другой командой, это надо учитывать. Посмотрим, как сложится», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18756

      NewLife 6 минут назад

      Подтвердил, что это был фейк от Карпова, который так воодушевил бакланов с Невы.

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