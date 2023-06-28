Галактионов высказался о возможном подписании Зиньковского у «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию о возможном переходе Антона Зиньковского.

«Возможен ли трансфер Зиньковского в «Локомотив»? Мне не очень корректно говорить об игровых качествах игрока другого клуба.

Спортивный отдел работает над шорт-листом. Наверное, Антон в нем есть. Бессмысленно сейчас говорить о каких-то перспективах. У Антона сейчас контракт с другой командой, это надо учитывать. Посмотрим, как сложится», – сказал Галактионов.