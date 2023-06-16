В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил новость об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

– Сообщалось об интересе «Локомотива» к Зиньковскому. Определенные источники говорили, что мог бы быть обмен со «Спартаком», но не покупка, потому что игрок стоит очень дорого. Доля истины в этих разговорах есть?

– У нас в лиге таких игроков, как Зиньковский, обладающих такими качествами, не так много. Конечно, хотели бы видеть у нас футболистов подобного уровня обученности и мастерства.

Но речь идет не только об одном Зиньковском. Работаем по игрокам уровня Антона, чтобы была возможность усиливаться. Но пока ничего конкретного сказать не могу.