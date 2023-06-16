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    В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому

    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил новость об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

    – Сообщалось об интересе «Локомотива» к Зиньковскому. Определенные источники говорили, что мог бы быть обмен со «Спартаком», но не покупка, потому что игрок стоит очень дорого. Доля истины в этих разговорах есть?

    – У нас в лиге таких игроков, как Зиньковский, обладающих такими качествами, не так много. Конечно, хотели бы видеть у нас футболистов подобного уровня обученности и мастерства.

    Но речь идет не только об одном Зиньковском. Работаем по игрокам уровня Антона, чтобы была возможность усиливаться. Но пока ничего конкретного сказать не могу.

    • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • Хавбек дебютировал за национальную сборную в марте 2023-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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