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  • Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса

Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса

27 июня 2023, 15:55
34

Стало известно, почему не состоялся переход Антона Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив».

Сделку заблокировал главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль.

Испанец решил не отпускать 27-летнего вингера в другую команду из-за неопределенности с будущим Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

Голландцу грозит тюремное заключение, а нигериец может уйти этим летом.

  • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 37 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зиньковский Антон Промес Квинси Абаскаль Гильермо
Комментарии (34)
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eugen-han
1687871359
Зиньковский сам что ли захотел в локомотив?
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Красногвардейчик
1687871579
Юрзит...рыжий клоун скакунок)))
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Красногвардейчик
1687871633
Беги Антоша из команды уголовников))
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jek718875
1687872524
У Зиньковского такая фамилия, что сам бог велит переходить только в Зиньку
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NewLife
1687873597
Карпов сидит и, ковыряя в носу, придумывает фейки. Как же много пустобрехов развелось на радость немытому дерьму, а бомбардир всех их печатает.
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САДЫЧОК
1687874000
Зиньковский Лучший игрок Спартака , да и всего чемпионата ! Можно любого отдавать , не страшно , но не его.
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Project Бабангида
1687874667
судьба Промеса вполне определена. зона, ЧВК, Украина. если повезёт то Африка стандартный путь )
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alefreddy
1687881330
Мозес уже вряд ли выйдет на прежний уровень.Поэтому есть смысл придержать
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моэм
1687881362
Спартак пока изображает работу по подготовке к сезону перестановками наверху , и внутри себя....и не видно никакой работы по усилению....а все "новости" вроде этого бреда .... Судя по всему Спартак начнёт сезон прошлогодним составом , но без Джикии и Соболева ....Федун с Заремой ушли , но количество дураков в руководстве похоже не убавилось .
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zigbert
1687896238
Правильно сделал Абаскаль. Такие игроки нужны Спартаку. Хотя Зиньковский никуда и не собирался уходить.
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