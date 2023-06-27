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    • Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса

    Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса

    Стало известно, почему не состоялся переход Антона Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив».

    Сделку заблокировал главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль.

    Испанец решил не отпускать 27-летнего вингера в другую команду из-за неопределенности с будущим Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

    Голландцу грозит тюремное заключение, а нигериец может уйти этим летом.

    • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +40065

      Project Бабангида 51 минуту назад

      судьба Промеса вполне определена. зона, ЧВК, Украина. если повезёт то Африка стандартный путь )

      2
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      Рейтинг: +9830

      САДЫЧОК 1 час назад

      Зиньковский Лучший игрок Спартака , да и всего чемпионата !
      Можно любого отдавать , не страшно , но не его.

      1
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      Рейтинг: +18745

      NewLife 1 час назад

      Карпов сидит и, ковыряя в носу, придумывает фейки.
      Как же много пустобрехов развелось на радость немытому дерьму, а бомбардир всех их печатает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1624

      zarsm > NewLife 35 минут назад

      Так этот карп еще и на фабрицио романо гнал недавно, мол он недостоверные инсайды предоставляет))

      0
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      Рейтинг: +8652

      Беспонтий > NewLife 21 минуту назад

      а вы естественно
      поковыряв в единственной извилине
      привстав излилися конечно
      прилежно обновив промежность

      но боже мой
      какая нежность
      вот же на зависть
      этому
      "немытому дерьму"

      1
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      Рейтинг: +2358

      jek718875 1 час назад

      У Зиньковского такая фамилия, что сам бог велит переходить только в Зиньку

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      Рейтинг: +2463

      Красногвардейчик 1 час назад

      Беги Антоша из команды уголовников))

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      Рейтинг: +2463

      Красногвардейчик 1 час назад

      Юрзит...рыжий клоун скакунок)))

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      Рейтинг: +626

      eugen-han 1 час назад

      Зиньковский сам что ли захотел в локомотив?

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