Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса

Стало известно, почему не состоялся переход Антона Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив».
Сделку заблокировал главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль.
Испанец решил не отпускать 27-летнего вингера в другую команду из-за неопределенности с будущим Квинси Промеса и Виктора Мозеса.
Голландцу грозит тюремное заключение, а нигериец может уйти этим летом.
- Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
- В прошедшем сезоне он забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 37 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова