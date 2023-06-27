Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса

Стало известно, почему не состоялся переход Антона Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив».

Сделку заблокировал главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль.

Испанец решил не отпускать 27-летнего вингера в другую команду из-за неопределенности с будущим Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

Голландцу грозит тюремное заключение, а нигериец может уйти этим летом.