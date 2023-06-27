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    • Ежов назвал игрока, который на голову выше всех в РПЛ: «Он не глупый бегунок»

    Ежов назвал игрока, который на голову выше всех в РПЛ: «Он не глупый бегунок»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил игру вингера «Зенита» Малкома.

    – Кто тебя впечатлил больше всех по сезону?

    – Малком. Когда он только приехал, первые сезоны были не такими удачными. Казалось, да, бразилец и хорош в чем‑то, но не настолько.

    А в этом году он очень сильно добавил. У него все действия осмысленные, атакующие, даже когда находится в обороне. Логично, что его все выбрали лучшим игроком чемпионата.

    – Защитник «Крыльев» Солдатенков сказал, что Малком мог бы играть в топ‑6 командах мира.

    – Однозначно. Малком на голову выше всех в РПЛ – прям с запасом. Его сила – в совокупности умений. Во‑первых, он физически сильно одарен. Мало кто об этом говорит, но Малком очень быстрый. У него хорошо поставленный удар, отличная техника, передача. Он не глупый бегунок, а достаточно умный футболист.

    Все эти факторы позволяют ему играть в любой топовой команде мира. Сейчас, например, он ездил в сборную Бразилии, какие‑то голевые действия там делал. Он со всеми там на одном уровне плюс‑минус.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.06.2023 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4962

      fakeid 55 минут назад

      кстати, 7:1 было без малкома) страшно представить, чтобы было бы с хряками, выйди он тогда на поле

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