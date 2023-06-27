Ежов назвал игрока, который на голову выше всех в РПЛ: «Он не глупый бегунок»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил игру вингера «Зенита» Малкома.

– Кто тебя впечатлил больше всех по сезону?

– Малком. Когда он только приехал, первые сезоны были не такими удачными. Казалось, да, бразилец и хорош в чем‑то, но не настолько.

А в этом году он очень сильно добавил. У него все действия осмысленные, атакующие, даже когда находится в обороне. Логично, что его все выбрали лучшим игроком чемпионата.

– Защитник «Крыльев» Солдатенков сказал, что Малком мог бы играть в топ‑6 командах мира.

– Однозначно. Малком на голову выше всех в РПЛ – прям с запасом. Его сила – в совокупности умений. Во‑первых, он физически сильно одарен. Мало кто об этом говорит, но Малком очень быстрый. У него хорошо поставленный удар, отличная техника, передача. Он не глупый бегунок, а достаточно умный футболист.

Все эти факторы позволяют ему играть в любой топовой команде мира. Сейчас, например, он ездил в сборную Бразилии, какие‑то голевые действия там делал. Он со всеми там на одном уровне плюс‑минус.