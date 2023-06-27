Орлов назвал российского игрока «Зенита», который не соответствует запросам клуба

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.
«Бакаев – футболист ограниченных возможностей, с точки зрения развития атаки. У него мало вариантов участия в атаке. Бакаев не соответствует запросам «Зенита», пока что.
Сможет ли он раскрыться, если уйдет Малком? Не знаю, зависит от него. Неизвестно, оставит ли его вообще Семак», – сказал Орлов.
- Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- Сообщалось об интересе к Бакаеву со стороны «Локомотива».
Источник: Sport24