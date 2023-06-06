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    Бакаев может перейти из «Зенита» в московский клуб

    «Локомотив» интересуется полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым.

    По информации «РБ Спорт», московский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве замены Франсуа Камано.

    «Локомотив» готов рассмотреть как полноценный трансфер, так и аренду. «Зенит» пока не готов отпустить Бакаева.

    • «Зенит» летом подписал Бакаева как свободного агента.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 17 матчей, забил гол, сделал ассист.
    • Футболист стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.06.2023 20:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100

      Инокентий 3 часа назад

      Если лохи хотят получить качественного игрока то пусть платят 19 млн евро!!! Нормальная цена, он не легионер и еще молодой!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Плюшевый пупсик > Инокентий 3 часа назад

      Можно было и больше попросить в копилочку Зенита!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2016

      Suvorov51 5 часов назад

      Ну вот и закончилась карьера Бакашки, побывал в помойной команде, купили тебе медальку шемьпиньона и на этом все, давай к нам в Тулу, начнешь новое восхождение, но правда после помойки надо надо долго в хлорке отсиживаться воняет не подетски

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      Рейтинг: +351

      Плюшевый пупсик > Suvorov51 3 часа назад

      Зато тебе ссань за всю жизнь не отмыться! Стыдно за тебя, но есть средства - хрорка с нашытырем, а потом песок с содой - помогает от сырдыха!!!

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      Рейтинг: +17652

      Garrincha58 6 часов назад

      Семак никого не отдаст

      0
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      Рейтинг: +109

      baden1969 6 часов назад

      В обмен на Пиняева с доплатой... 50 тыс. руб. )))

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      Рейтинг: +14042

      R_a_i_n 6 часов назад

      Бакаев может повторить судьбу Самедова. Тот по всем командам РПЛ прошёлся))

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      Рейтинг: +1983

      ScarlettOgusania > R_a_i_n 4 часа назад

      Самедов во всех командах играл, а не протирал трусы на лавке, выходя на замены на 1 минуту в конце матча) по трансферу Бакаева вроде Сельдереич против

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      Рейтинг: +3151

      шахта Заполярная 6 часов назад

      Если только в Торпедо.

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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      В аренду в Рубин, по проторенной дорожке, к брату.

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      Рейтинг: +21565

      derrik2000 7 часов назад

      Я так сразу и подумал, что в Локомотив: Динамо ещё даже с ГТ не определилось, а в ЦСКА комплектование, совершенно мне непонятное.

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