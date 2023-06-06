Бакаев может перейти из «Зенита» в московский клуб

Если лохи хотят получить качественного игрока то пусть платят 19 млн евро!!! Нормальная цена, он не легионер и еще молодой!!!
«Локомотив» интересуется полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым.
По информации «РБ Спорт», московский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве замены Франсуа Камано.
«Локомотив» готов рассмотреть как полноценный трансфер, так и аренду. «Зенит» пока не готов отпустить Бакаева.
- «Зенит» летом подписал Бакаева как свободного агента.
- В сезоне РПЛ игрок провел 17 матчей, забил гол, сделал ассист.
- Футболист стоит 3 миллиона евро.