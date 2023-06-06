Бакаев может перейти из «Зенита» в московский клуб

«Локомотив» интересуется полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым.

По информации «РБ Спорт», московский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве замены Франсуа Камано.

«Локомотив» готов рассмотреть как полноценный трансфер, так и аренду. «Зенит» пока не готов отпустить Бакаева.