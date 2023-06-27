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  • «Это унижение»: Мостовой против участия медиакоманд в Fonbet Кубке России

«Это унижение»: Мостовой против участия медиакоманд в Fonbet Кубке России

27 июня 2023, 16:55
2

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что несколько клубов из Медиалиги будут участвовать в Fonbet Кубке России.

  • 2DROTS и «Родина Медиа» приглашены в турнир как финалисты МФЛ.
  • Еще одна команда получит уайлд-кард.

– Как вы относитесь к участию медийных команд в Кубке?

Конечно, нельзя смешивать профессиональный и медийный футбол. У нас все смешивается, что мы уже путаемся. Во всех определениях, которые делали наши величайшие спортсмены, будь то футболисты, хоккеисты, баскетболисты.

Уже начинают мешать баскетбол с баскетболом 3х3 , футбол сравнивают с пляжным футболом. Это унижение. Есть виды спорта – вот, пожалуйста. Изначально говорил, что нельзя это смешивать.

Другое дело, что в прошлом году попробовали их в Кубке. Ну, поиграли они, что дальше? Я посмотрел, в «Чертаново», которое они обыграли – самому старшему был 21 год. Просто тем самым ты ставишь в затруднительное положение людей, которые занимаются профессиональным спортом.

Ни хрена себе! Мы занимаемся, а тут не надо заниматься, набрал подписчиков и играешь, да? Это тоже неправильно.

Вошли они в Кубок, пускай играют. А что здесь такого? В том году играли – одни вылетели на 1/128-й, другие на 256-й. Ну и что?

Просто не надо забывать, что в тех же 2Drots все ребята занимались футболом. Я же окунулся в это. Что именно этим ребятам мешало заиграть в «Динамо», «Спартаке», ЦСКА? Чего вы не заиграли-то?

– В Кубке России в этом сезоне сыграют финалисты Winline Медиалиги. Еще одна команда получит уайлд-кард. Справедливо ли это?

– По-футбольному, конечно, нет. Мы берем европейские чемпионаты, в Англии 5-10 дивизионов. Тоже много непрофессиональных, но они через какие-то турниры показываются, во Франции или в Испании.

Но они же по спортивному принципу идут, а не потому что у кого-то там много подписчиков.

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Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Project Бабангида
1687875551
а не вы ли там на матч тв первые коней с людьми смешали , теперь одни кентавры сидят и рассказывают что это не шоу а аналитическая программа. все уже настолько к цирку приучены, что если за Ахмат выйдет Кадыров и отгрузит хет трик Зениту, никто даже не удивится
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erybov1965
1687883574
Это один из видов конкуренции,которая заставит немного пошевелиться "профессионалам",если им,конечно будет стыдно.Если еще не все продано за деньги.Вот пусть "профессионалы" и покажут,что между ними большая разница,если конечно получится.
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