«Это унижение»: Мостовой против участия медиакоманд в Fonbet Кубке России

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что несколько клубов из Медиалиги будут участвовать в Fonbet Кубке России.

2DROTS и «Родина Медиа» приглашены в турнир как финалисты МФЛ.

Еще одна команда получит уайлд-кард.

– Как вы относитесь к участию медийных команд в Кубке?

– Конечно, нельзя смешивать профессиональный и медийный футбол. У нас все смешивается, что мы уже путаемся. Во всех определениях, которые делали наши величайшие спортсмены, будь то футболисты, хоккеисты, баскетболисты.

Уже начинают мешать баскетбол с баскетболом 3х3 , футбол сравнивают с пляжным футболом. Это унижение. Есть виды спорта – вот, пожалуйста. Изначально говорил, что нельзя это смешивать.

Другое дело, что в прошлом году попробовали их в Кубке. Ну, поиграли они, что дальше? Я посмотрел, в «Чертаново», которое они обыграли – самому старшему был 21 год. Просто тем самым ты ставишь в затруднительное положение людей, которые занимаются профессиональным спортом.

Ни хрена себе! Мы занимаемся, а тут не надо заниматься, набрал подписчиков и играешь, да? Это тоже неправильно.

Вошли они в Кубок, пускай играют. А что здесь такого? В том году играли – одни вылетели на 1/128-й, другие на 256-й. Ну и что?

Просто не надо забывать, что в тех же 2Drots все ребята занимались футболом. Я же окунулся в это. Что именно этим ребятам мешало заиграть в «Динамо», «Спартаке», ЦСКА? Чего вы не заиграли-то?

– В Кубке России в этом сезоне сыграют финалисты Winline Медиалиги. Еще одна команда получит уайлд-кард. Справедливо ли это?

– По-футбольному, конечно, нет. Мы берем европейские чемпионаты, в Англии 5-10 дивизионов. Тоже много непрофессиональных, но они через какие-то турниры показываются, во Франции или в Испании.

Но они же по спортивному принципу идут, а не потому что у кого-то там много подписчиков.