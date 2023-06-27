Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Это унижение»: Мостовой против участия медиакоманд в Fonbet Кубке России

    «Это унижение»: Мостовой против участия медиакоманд в Fonbet Кубке России

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что несколько клубов из Медиалиги будут участвовать в Fonbet Кубке России.

    • 2DROTS и «Родина Медиа» приглашены в турнир как финалисты МФЛ.
    • Еще одна команда получит уайлд-кард.

    – Как вы относитесь к участию медийных команд в Кубке?

    Конечно, нельзя смешивать профессиональный и медийный футбол. У нас все смешивается, что мы уже путаемся. Во всех определениях, которые делали наши величайшие спортсмены, будь то футболисты, хоккеисты, баскетболисты.

    Уже начинают мешать баскетбол с баскетболом 3х3 , футбол сравнивают с пляжным футболом. Это унижение. Есть виды спорта – вот, пожалуйста. Изначально говорил, что нельзя это смешивать.

    Другое дело, что в прошлом году попробовали их в Кубке. Ну, поиграли они, что дальше? Я посмотрел, в «Чертаново», которое они обыграли – самому старшему был 21 год. Просто тем самым ты ставишь в затруднительное положение людей, которые занимаются профессиональным спортом.

    Ни хрена себе! Мы занимаемся, а тут не надо заниматься, набрал подписчиков и играешь, да? Это тоже неправильно.

    Вошли они в Кубок, пускай играют. А что здесь такого? В том году играли – одни вылетели на 1/128-й, другие на 256-й. Ну и что?

    Просто не надо забывать, что в тех же 2Drots все ребята занимались футболом. Я же окунулся в это. Что именно этим ребятам мешало заиграть в «Динамо», «Спартаке», ЦСКА? Чего вы не заиграли-то?

    – В Кубке России в этом сезоне сыграют финалисты Winline Медиалиги. Еще одна команда получит уайлд-кард. Справедливо ли это?

    – По-футбольному, конечно, нет. Мы берем европейские чемпионаты, в Англии 5-10 дивизионов. Тоже много непрофессиональных, но они через какие-то турниры показываются, во Франции или в Испании.

    Но они же по спортивному принципу идут, а не потому что у кого-то там много подписчиков.

    Новости по теме
    Мостовой назвал четырех игроков, без которых «Зенит» перестанет быть лидером РПЛ 12
    Мостовой назвал самую сложную группу Fonbet Кубка России 2
    Мостовой сравнил группы «Зенита» и «Спартака» в Fonbet Кубке России 3
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Спартак_не_умеет_играть 7 минут назад

      Я вам кое-что объясню.
      Если соеденить медия и проф футбол, то получится, что наши профи пооучают большие дегьги не заслуженно.
      Я намного лучше играю большенства игроков РПЛ.
      Ясное дело, проф футболисты бояться быть униженными обычными людьми. Српзу зп полетят вниз!
      Кто хочет терять бабло!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40065

      Project Бабангида 37 минут назад

      а не вы ли там на матч тв первые коней с людьми смешали , теперь одни кентавры сидят и рассказывают что это не шоу а аналитическая программа. все уже настолько к цирку приучены, что если за Ахмат выйдет Кадыров и отгрузит хет трик Зениту, никто даже не удивится

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 