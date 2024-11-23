Мостовой высказался о проблемах «Спартака» в центре обороны перед игрой с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможных проблемах с центральными защитниками у красно-белых перед матчем 16-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Ну посмотрим, Абена же когда-то должен доказать, за что его купили. Дуарте в прошлом сезоне было основным защитником. Поэтому здесь проблем не будет», – сказал Мостовой.

Игра «Спартак» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 18:00 мск.

Миенти Абена провел в этом сезоне 9 матчей за красно-белых, Алексис Дуарте – 7.

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