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  • Ветеран ЦСКА объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в клубе

Ветеран ЦСКА объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в клубе

27 июня 2023, 08:55
4

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил против возвращения Марио Фернандес в московский клуб.

«Да, я слышал такие новости. Я всегда говорил, что он абсолютно не нужен армейской команде. Будет лишним игроком в ЦСКА. У нас сбалансированная команда, очень хорошая оборона. А Марио ведь не играет в защите. Он плохо играет в обороне.

Им только публика восхищается. Не зря ведь его не взяли в сборную Бразилии. Он никогда не приглашался в их национальную команду. В «Интернасьонале» Фернандес тоже не задержался, сыграл всего пару матчей.

Думаю, в ЦСКА он будет не ко двору», – сказал Пономарев.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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Источник: Betonmobile.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Пономарев Владимир
Комментарии (4)
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Snek
1687853081
А кто такой Пономарёв?
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jek718875
1687863169
Я его понял, зачем третье яйцо, если есть два
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BRO_football
1687863532
Были бы еврокубки, Фернандес лишним бы точно не был. А так...будем смотреть на его форму. У Федотова есть время подумать. Но Фернандес в защите явно не поможет. Он хоть и защитник, но в ЦСКА последние несколько лет его наигрывали на атаку.
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Бомбардир
1715590997
Комментарий удален.
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