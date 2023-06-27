Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ветеран ЦСКА объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в клубе

    Ветеран ЦСКА объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в клубе

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил против возвращения Марио Фернандес в московский клуб.

    «Да, я слышал такие новости. Я всегда говорил, что он абсолютно не нужен армейской команде. Будет лишним игроком в ЦСКА. У нас сбалансированная команда, очень хорошая оборона. А Марио ведь не играет в защите. Он плохо играет в обороне.

    Им только публика восхищается. Не зря ведь его не взяли в сборную Бразилии. Он никогда не приглашался в их национальную команду. В «Интернасьонале» Фернандес тоже не задержался, сыграл всего пару матчей.

    Думаю, в ЦСКА он будет не ко двору», – сказал Пономарев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

    Новости по теме
    ⚡️ Марио Фернандес возвращается в ЦСКА 15
    Что с Марио Фернандесом? Говорят, он может вернуться в ЦСКА, но есть проблема в Бразилии 8
    «Марио очень доверчивый»: Бабаев рассказал о проблеме с возвращением Фернандеса в ЦСКА 1
    Источник: Betonmobile.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4520

      Snek 2 часа назад

      А кто такой Пономарёв?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25134

      bset 3 часа назад

      Федотов не тот, кому можно что-то навязать. Не устроит - не будет выходить на матчи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 