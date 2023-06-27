Ветеран ЦСКА объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в клубе

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил против возвращения Марио Фернандес в московский клуб.
«Да, я слышал такие новости. Я всегда говорил, что он абсолютно не нужен армейской команде. Будет лишним игроком в ЦСКА. У нас сбалансированная команда, очень хорошая оборона. А Марио ведь не играет в защите. Он плохо играет в обороне.
Им только публика восхищается. Не зря ведь его не взяли в сборную Бразилии. Он никогда не приглашался в их национальную команду. В «Интернасьонале» Фернандес тоже не задержался, сыграл всего пару матчей.
Думаю, в ЦСКА он будет не ко двору», – сказал Пономарев.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: Betonmobile.ru