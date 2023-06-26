Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА относится к нам как к российским клубам. Вера в справедливый футбол убита»

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал отношение ФИФА к украинским клубам.
«На данный момент мы потеряли 40 миллионов евро, вложенные в игроков.
Если правило о приостановке контрактов оставят в силе, а я думаю, что это произойдет, то мы потеряем еще 40 миллионов. Вы можете себе это представить? Как мы должны инвестировать в украинский футбол? ФИФА нас совершенно не защищает.
ФИФА просто убила нашу веру в справедливый футбол. Теперь мы думаем дважды, прежде чем вложиться в кого-либо, потому что ФИФА может прийти и сделать все, что пожелает.
Они называют это семьей? Какой семьей? К нам они относятся точно так же, как и к российским клубам», – заявил Палкин в интервью iNews.
По новым правилам ФИФА разрешение о приостановке контрактов не распространяется на:
- Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
- Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
- Иностранных игроков и тренеров, контракты которых с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.