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    • Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА относится к нам как к российским клубам. Вера в справедливый футбол убита»

    Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА относится к нам как к российским клубам. Вера в справедливый футбол убита»

    Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал отношение ФИФА к украинским клубам.

    «На данный момент мы потеряли 40 миллионов евро, вложенные в игроков.

    Если правило о приостановке контрактов оставят в силе, а я думаю, что это произойдет, то мы потеряем еще 40 миллионов. Вы можете себе это представить? Как мы должны инвестировать в украинский футбол? ФИФА нас совершенно не защищает.

    ФИФА просто убила нашу веру в справедливый футбол. Теперь мы думаем дважды, прежде чем вложиться в кого-либо, потому что ФИФА может прийти и сделать все, что пожелает.

    Они называют это семьей? Какой семьей? К нам они относятся точно так же, как и к российским клубам», – заявил Палкин в интервью iNews.

    По новым правилам ФИФА разрешение о приостановке контрактов не распространяется на:

    • Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
    • Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
    • Иностранных игроков и тренеров, контракты которых с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14607

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Что у вас зулусы одни играют, что и у Зенита, а толку нет и про справедливость лучше вообще помалкивай недоразвитый, а то кастрюля слетит

      0
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      Рейтинг: +11689

      alp 1 час назад

      дак Шахтер и есть российский клуб. Скоро динамо киев присоединится.

      1
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      Рейтинг: +3713

      acor94 1 час назад

      Ну так вы скоро и станете российским клубом))

      1
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      Рейтинг: +71

      vaisboston > acor94 59 минут назад

      Без тебя не получится Михаил.Прими участие...Вот только не надо щас плакать что ты не подлежишь призыву , типа ты больной и прочее.
      Только что ты показал беспримерное стремление к целям СВО.В числе которых и эта --Шахтер в составе РПЛ. Ты Михаил пример для подрастающего поколения.
      пы.сы. Осталось только выяснить детали---добровольцем пойдешь, или контрактником ?

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      Рейтинг: +20685

      Cleaner > vaisboston 46 минут назад

      vaisboston, Вы сами то доброволец Диванных войск или как?

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      Рейтинг: +71

      vaisboston > Cleaner 39 минут назад

      Не обо мне сейчас речь.Михаил выразил яркое желание-мечту.А это просто так не придет..Вот я жду ответа от потенциального добровольца.
      пы.сы.Прочие клинеры могут заниматься своим делом--подметать, мыть унитазы и прочее.

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      Рейтинг: +1595

      balam 1 час назад

      Шахтер должен играть в рпл.

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      Рейтинг: +71

      vaisboston > balam 1 час назад

      Каким образом ? Подскажи умненький ты наш )))

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      Рейтинг: +20685

      Cleaner 1 час назад

      Скажу больше. ФИФА относится к вашим украинским клубам ГОРАЗДО ХУЖЕ, чем к российским! И не вам на Украине о СПРАВЕДЛИВОСТИ рассуждать...(

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      Рейтинг: +15

      Спартак_не_умеет_играть 1 час назад

      ФИФА убило у вас веру, а мы вас просто размажем!
      :)))

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