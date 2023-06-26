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  • Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА относится к нам как к российским клубам. Вера в справедливый футбол убита»

Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА относится к нам как к российским клубам. Вера в справедливый футбол убита»

26 июня 2023, 13:26
7

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал отношение ФИФА к украинским клубам.

«На данный момент мы потеряли 40 миллионов евро, вложенные в игроков.

Если правило о приостановке контрактов оставят в силе, а я думаю, что это произойдет, то мы потеряем еще 40 миллионов. Вы можете себе это представить? Как мы должны инвестировать в украинский футбол? ФИФА нас совершенно не защищает.

ФИФА просто убила нашу веру в справедливый футбол. Теперь мы думаем дважды, прежде чем вложиться в кого-либо, потому что ФИФА может прийти и сделать все, что пожелает.

Они называют это семьей? Какой семьей? К нам они относятся точно так же, как и к российским клубам», – заявил Палкин в интервью iNews.

По новым правилам ФИФА разрешение о приостановке контрактов не распространяется на:

  • Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
  • Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
  • Иностранных игроков и тренеров, контракты которых с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (7)
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balam
1687778863
Шахтер должен играть в рпл.
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acor94
1687779263
Ну так вы скоро и станете российским клубом))
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alp
1687779411
дак Шахтер и есть российский клуб. Скоро динамо киев присоединится.
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Skull_Boy
1687781008
Что у вас зулусы одни играют, что и у Зенита, а толку нет и про справедливость лучше вообще помалкивай недоразвитый, а то кастрюля слетит
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Oldtrafford83
1687841368
и снова слёзы, видать нормально зинченка салфетками снабжает)
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ItalianFootball
1687848564
Если футбол вне политики то правильно - нестабильно сейчас на украине, связывать по рукам и ногам приезжих бразильцев нельзя, ради их безопасности.
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Из Твери Леха
1688284153
дык западный хозяин и так на всё бабки дает. остается только пилить
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