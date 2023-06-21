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    Алип определился со своим будущим в «Зените»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о будущем защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

    «Насколько я понимаю, он остается в «Зените». Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать.

    В тренировочном процессе в «Зените» конкуренция большая, учитывая, что в команде есть большие и серьезные футболисты. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально», – сказал Адиев.

    • Зимой «Зенит» выкупил казахстанского футболиста за 2 миллиона евро.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.
    • Алип провел 8 матчей в минувшем сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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