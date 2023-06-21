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Алип определился со своим будущим в «Зените»

21 июня 2023, 14:46
2

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о будущем защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

«Насколько я понимаю, он остается в «Зените». Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать.

В тренировочном процессе в «Зените» конкуренция большая, учитывая, что в команде есть большие и серьезные футболисты. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально», – сказал Адиев.

  • Зимой «Зенит» выкупил казахстанского футболиста за 2 миллиона евро.
  • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.
  • Алип провел 8 матчей в минувшем сезоне РПЛ.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
Комментарии (2)
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zigbert
1687372343
Каким образом он будет конкурировать если Алип находится постоянно в запасе.
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alp
1687420534
я б тоже в Зените остался..
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