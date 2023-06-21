Алип определился со своим будущим в «Зените»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о будущем защитника «Зенита» Нуралы Алипа.
«Насколько я понимаю, он остается в «Зените». Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать.
В тренировочном процессе в «Зените» конкуренция большая, учитывая, что в команде есть большие и серьезные футболисты. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально», – сказал Адиев.
- Зимой «Зенит» выкупил казахстанского футболиста за 2 миллиона евро.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.
- Алип провел 8 матчей в минувшем сезоне РПЛ.
Источник: «Спорт день за днем»