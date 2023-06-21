Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промес заплатит крупную сумму «Аяксу», если сядет в тюрьму

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес должен будет заплатить «Аяксу» более 1 миллиона евро, если попадет в тюрьму, сообщает Het Parool.

    • Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    Московский клуб платит «Аяксу» за трансфер Промеса долями каждые полгода. При задержании футболиста российский клуб не будет рассчитываться с «Аяксом» – голландцам будет платить Квинси.

    Суммарно трансфер Промеса обойдeтся «Спартаку» в 8,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    «Любит потусить, но не бухает»: Тигиев – о Промесе 13
    В Нидерландах считают, что Промес всеми силами показывает желание быть россиянином 3
    Шмаров: «Спартаку» нужно продлить Промеса и сделать все, чтобы он получил паспорт РФ» 27
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 