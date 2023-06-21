Промес заплатит крупную сумму «Аяксу», если сядет в тюрьму

Нападающий «Спартака» Квинси Промес должен будет заплатить «Аяксу» более 1 миллиона евро, если попадет в тюрьму, сообщает Het Parool.
- Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
Московский клуб платит «Аяксу» за трансфер Промеса долями каждые полгода. При задержании футболиста российский клуб не будет рассчитываться с «Аяксом» – голландцам будет платить Квинси.
Суммарно трансфер Промеса обойдeтся «Спартаку» в 8,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»