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Промес заплатит крупную сумму «Аяксу», если сядет в тюрьму

21 июня 2023, 00:26
1

Нападающий «Спартака» Квинси Промес должен будет заплатить «Аяксу» более 1 миллиона евро, если попадет в тюрьму, сообщает Het Parool.

  • Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

Московский клуб платит «Аяксу» за трансфер Промеса долями каждые полгода. При задержании футболиста российский клуб не будет рассчитываться с «Аяксом» – голландцам будет платить Квинси.

Суммарно трансфер Промеса обойдeтся «Спартаку» в 8,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (1)
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eugen-han
1687321734
Если сядет, но похоже после такой новости он вообще уже нигде не сядет,потому что никуда не поедет, как Сноуден.
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