Промес заплатит крупную сумму «Аяксу», если сядет в тюрьму

Нападающий «Спартака» Квинси Промес должен будет заплатить «Аяксу» более 1 миллиона евро, если попадет в тюрьму, сообщает Het Parool.

Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

Московский клуб платит «Аяксу» за трансфер Промеса долями каждые полгода. При задержании футболиста российский клуб не будет рассчитываться с «Аяксом» – голландцам будет платить Квинси.

Суммарно трансфер Промеса обойдeтся «Спартаку» в 8,5 миллиона евро.